Соблазн развития доктрины. (По поводу изменений в Катехизисе)

На протяжении двухтысячелетней истории Церковь углубляла вероучение, основанное на Священном Писании, Предании и живом учительстве, неизменно возрастая в разумении веры.

Сообщение о внесении изменений в Катехизис Католической Церкви по вопросу о смертной казни вызвало оживлённые дебаты во всем мире. Любое развитие вероучения в истории Церкви вызывает не только согласие или конструктивную критику, но также сопротивление и отвержение. Сегодня может наделать шума какое-либо примечание к апостольскому увещанию «Amoris laetitia» или новое учение о смертной казни, но, оглядываясь назад, окидывая взглядом две тысячи лет христианства, мы замечаем, что многое сильно изменилось, и теперь мы принимаем все эти изменения как нечто само собой разумеющееся. Факт остается фактом: любое изменение вполне может привести к соблазну и смущению.

Достаточно почитать Библию, чтобы понять, какой путь был пройден. Сегодня мы, например, в ужасе от некоторых повелений, данных Богом Моисею. В Книге Левита (глава 20) Вседержитель приказывает убивать идолопоклонников, прелюбодеев, содомитов, кровосмесителей; и даже те, кто плохо относятся к своему отцу или матери, должны быть преданы смерти. Конечно, Моисей жил более 3.000 лет назад, и, разумеется, эти приказы содержатся в Ветхом Завете. Но в конце чтения мы всегда говорим: «Слово Божье».

Подумаем о травме, пережитой ранними христианами, которые обратились из иудаизма: сколько мужества им потребовалось, чтобы отказаться от фундаментальных законов своего народа, например, обрезания! Сколько потребовалось открытости ума и духа, чтобы принять в Церковь язычников, что тогда считалось совершенно недопустимым! Пётр — как повествуют Деяния апостолов — уже получил Святого Духа, но он всё ещё не понимал этого. Только перед римским сотником Корнилием и его семьёй апостол просвещается и говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех».

В этой фразе — «истинно осознаю» — заключено вся постепенность понимания нашего познания Божьих истин; обозначен путь, который не заканчивается до тех пор, пока длится история; возрастает разумение веры.

Вспомним о пути Церкви, когда во время первых Вселенских соборов она устанавливала основы христианских истин, начиная с Пресвятой Троицы и христологических догматов. Сколько борьбы против ересей было в этот период под девизом «Extra ecclesiam nulla salus» («Вне Церкви нет спасения»), а значит, нет рая для некрещеных. Тем не менее, мало-помалу возникает более глубокое понимание этого положения, о чём гласит декларация «Dominus Jesus», подписанная кардиналом Ратцингером: «Касаясь способа, которым спасительная благодать Божия, всегда даруемая через Христа во Святом Духе и мистически связанная с Церковью, нисходит на отдельных нехристиан, Второй Ватиканский собор ограничился утверждением, что Бог дарует её ‘известными Ему путями’». Мы все лучше понимаем, что Бог желает спасти всех людей.

Как известно, борьба с еретиками, с инакомыслящими внесла ужасные последствия в мировую историю: религиозные войны, сожжения, инквизиция. Хотя многие чёрные легенды, распространяемые антикатолической пропагандой, были развенчаны историками, давайте не будем оправдываться: Церковь, дитя своего времени, часто разделяла менталитет своего времени. Сегодня мы приходим в ужас, читая Папскую буллу «Ad extirpanda», обнародованную в 1252 году Папой Иннокентием IV, подтверждённую Папой Александром IV в 1259 году и Папой Климентом IV в 1265 году: этот документ санкционировал пытки людей, подозреваемых в ереси, хотя и значительно более мягкие по сравнению с тем, какие применяли их светские современники: нельзя было причинять ни увечья, ни кровопролитие, ни смерть. Всё это потому, что спасение души считалось превыше всего. Сколько изменений произошло с тех пор…

А какой долгий путь был проделан по отношению к учению энциклики «Mirari vos» Папы Григория XVI, обнародованной в 1832 году. Конечно, речь идёт о сложнейшем историческом контексте для папства, прошло почти 200 лет, но некоторые фразы помогают нам лучше понять причины доктринального прогресса. Папа Григорий XVI называет свободу совести ошибкой, что открывает путь к «той полной и чрезмерной свободе мнений, которая всегда увеличивается в ущерб Церкви и государству». Отмечалось, что свобода совести открывает вдобавок путь к «свободе прессы, которой пользуются для распространения произведений разного рода». Со временем Церковь научилась лучше понимать, что такое свобода — также и благодаря тем, кто не находится в Церкви.

Скандалы, вызываемые развитием вероучения, скрывают центральную проблему веры: неизменный закон даёт безопасность и власть человеку, который имеет таким образом возможность контролировать своё религиозное поведение, а также манипулировать требованиями Божественных норм. Закон, который развивается, отнимает эту власть и передает её в руки другого. В этом заключалась огромная битва Иисуса с фарисеями. Иисус поставил Себя как живой Закон, в то время как фарисеи требовали написанного и безмолвного Закона, которым они могли бы управлять. Если закон жив, то он не перестаёт говорить о новых вещах и прежде всего заставляет измениться нас самих. Нам это не нравится, потому что в каждом из нас живет фарисей, который вновь и вновь возникает со своими с неизменными доводами. И напротив, закон любви движет нами, побуждает к непрерывному исходу от «я» к «ты». Это непрерывный прогресс в познании абсолютной истины, которая есть Бог, а Бог есть любовь. Любовь же заставляет нас измениться ради другого. Красота заключается в том, что даже Бог, который вчера, сегодня и всегда есть один и тот же, изменился ради любви к нам и стал человеком.

Святой Пётр, стоя перед язычниками (в вышеупомянутом отрывке из Книги Деяний апостолов) постигает, что излагаемые им истины принадлежат не ему, но Истине. Когда он говорил, Святой Дух снизошёл на всех, кто слушал его речь: «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?». Именно Бог даёт нам лучше понять Его Самого. Бог даёт нам понять, что суть христианства — это любовь.

Наконец, тем, кто противопоставляет Бенедикта XVI и Иоанна Павла II Папе Франциску, можно напомнить утешительные слова, произнесённые Папой Ратцингером 27 мая 2006 года в Кракове перед миллионом молодых людей. Юношам и девушкам, воспитанным в вере Папой Войтылой, Бенедикт XVI решительно заявляет:

«Не бойтесь строить свою жизнь в Церкви и с Церковью! Гордитесь любовью к Петру и к вверенной ему Церкви. Не позволяйте себе быть обманутыми теми, кто хочет противопоставить Христа Церкви! <…> Вы, молодые люди, хорошо знали Петра нашего времени. Поэтому не забывайте, что ни тот Пётр, который смотрит на нашу встречу из окна Бога Отца, ни Пётр, который стоит перед вами, ни любой другой Пётр никогда не будет против вас, не будет против строительства прочного дома на камне. Напротив, он посвятит своё сердце и руки тому, чтобы помочь вам строить жизнь на Христе и со Христом».

Серджо Чентофанти — Град Ватикан

Источник: Vatican News