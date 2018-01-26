«Смотреть друг на друга как на брата, сестру, отца, мать». Экуменическая молитва в Москве

Традиционное богослужение о единстве христиан было совершено 24 января в Москве. Местом ее проведения стал Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице.

В экуменической встрече приняли участие представители Римско-Католической, Русской Православной, Евангелическо-Лютеранской Церквей и Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников; РОСХВЕ).

Тема Недели молитв о христианском единстве 2018 года – «Десница Твоя, Господи, прославилась силою» (ср. Исх 15, 6). По традиции, стихи из Священного Писания – в этом году это были книги Исхода (2, 1-10) , Послания к евреям (11, 23-24) и Евангелия от Матфея (2, 13-15) – читали представители конфессий, которые затем поделились с присутствующими своими размышлениями.

Чтение фрагментов Священного Писания сопровождались песнопениями и молитвами.

«Господь призвал нас к единству. Христос призвал нас жить в единстве, которое Он сам принес на землю, начав строить этот общий дом среди людей. Даже если в нашей христианской семье есть трещины, несогласия, мы искренне просим у Христа дар полного общения, мы идем по этому пути, понимания и уважая друг друга», — сказал, открывая молитвенную встречу, глава Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци.

От имени Отдела внешних церковных связей Московского патриархата участников богослужения приветствовал сотрудник Секретариата ОВЦС по межхристианским отношениям священник Алексей Дикарев.

Говоря о прочитанном отрывке из Евангелия от Матфея, повествующем о повелении ангела Иосифу после поклонения волхвов бежать в Египет с младенцем и Матерю Его, священник отметил: «Не успел родиться младенец Иисус, посланный в этот мир как свет, … как силы тьмы начали гнать свет. И в течение двух тысяч лет христианства силы тьмы не перестают гнать этот свет». Силы тьмы проникли и в среду учеников Христа, продолжил о. Алексей, и не случайно Христос молился на Тайной вечере, чтобы Господь сохранил их единство. Он напомнил также о том, что через два дня — 27 января – День Холокоста. «Как могло получиться, что через две тысячи лет христианской истории… люди могли развязать гонения на народ, из которого произошли Господь Иисус Христос, его Мать и апостолы? Это зло, которое до сих поражает христианский мир», — подчеркнул о. Алексей. Он призвал участников встречи, обращаясь к словам апостола Иоанна «И свет во тьме светит и тьма не объяла его», нести этот свет миру, свидетельствовать о любви Божией не только словом, но и делом. Одно из таких дел – восстановление единства между христианами, чтобы «несение истины стало более убедительным».

Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Дитрих Брауэр, говоря о теме сегодняшней встречи – словах благодарственной молитвы Моисея «Десница твоя, Господи, прославилась силою», отметил: «Прекрасно, когда вся община славит Бога от чистого сердца в духе единства, тем более когда эта община собрана из разных народов, традиций, деноминаций». Книга «Исход» рассказывает о том, как Господь вывел народ свой из рабства, однако путь народа к свободе был нелегким, сопряженным с большими сомнениями и искушениями. «Они не сразу стали Божиим народом, они становились им в ходе движения за Богом. Также и ученики не сразу стали учениками – они стали ими, следуя за Христом, и все же научились быть благовестниками и продолжателями Христова дела в мире. А мы наследники этого пути, мы еще не достигли цели, но на пути. Рука Божия сохранила верность тем, кто уповает на него. Рука его являла силу. Эта сила заключалась не в насилии, а в заботе», — сказал Дитрих Брауэр.

Представитель РОСХВЕ Константин Бендас поделился тремя небольшими тезисами о единстве. По его мнению, единство – это прежде всего большая тайна, непостижимая для нашего ума. В Гефсиманском саду Господь молился, повторяя многократно «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе», в то время как ученики не все могли поверить в это единство – Отца, Творца Неба и земли, и того, над кем некоторые надсмехались: «Не плотник ли это, сын плотника?». Второе, неприятное и болезненное для нас, продолжил К.Бендас, — единство часто достигается через гонения и скорби. «Христиане никогда не были более едины, чем во времена СССР, когда верующие оказывалась в узах – в одном лагере, в одной камере, принимая из тюремной чашки сок как святое причастие без разделений и различий», — считает он. Представитель РОСХВЕ напомнил также слова апостольского Послания: «Старайтесь иметь мир со всеми», и призвал прилагать максимум усилий со своей стороны к единству. «Давайте попробуем в молитве и в с своем радушии вместить других людей и стараться иметь мир со всеми», — заключил Константин Бендас.

Архиепископ Павел Пецци, завершая встречу, отметил:

— Слова «Из Египта воззвал я Сына моего» означают также «из земли преследования». А это значит: мы призваны не только желать единства, но и совершать конкретные действия, и Господь указывает нам к этому простой путь, продолжил иерарх: «Смотреть друг на друга как в семье – как на брата, на сестру, на отца, на мать. Смотреть друг на друга исходя из того внутреннего уже существующего единства, которое есть сам Христос. Тогда, может быть, мы перестанем мечтать о единстве и начнем шагать по пути к полному общению.

Завершилось богослужение совместным чтением молитвы «Отче наш».

Недели молитв о единстве христиан, организуемые Папским Советом по содействию христианскому единству и Всемирным Советом Церквей, традиционно проходят в северном полушарии с 18 по 25 января. Организаторы предлагают христианам одной из частей мира выбрать библейский текст и тему для размышлений. В России Неделя молитв о единстве христиан проходит с 90-х годов XX века.

Елена Бажина

Источник: Благовест-инфо

Фото: О. Хруль