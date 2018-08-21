СМИ: Всех католических епископов США призвали уйти в отставку

Доклад о злоупотреблениях духовенства в Пенсильвании стал шоком для католической среды и гражданского общества в США, передает Vatican News (Ватикан).

«Жертвы должны знать, что папа Римский Франциск на их стороне», — это одно из самых сильных заявлений главы Зала печати Святейшего Престола Грега Берка после публикации доклада Большого жюри присяжных Пенсильвании о сексуальном насилии, совершенном 301 представителем духовенства в отношении более чем тысячи лиц.

«Святейший Престол с большой серьёзностью рассматривает работу, проделанную Большим жюри по расследованиям из штата Пенсильвания, и опубликованный им многостраничный предварительный отчёт. Святейший Престол безоговорочно осуждает сексуальное насилие над детьми. Злоупотребления, описанные в докладе, преступны и предосудительны с точки зрения морали. Эти поступки предали доверие пострадавших и похитили у них достоинство и веру» — подчёркивается в заявлении пресс-службы Ватикана. — Церковь должна извлечь суровые уроки из прошлого; те, кто совершал насилие над детьми, равно как и те, кто позволял этому случиться, должны понести ответственность. Большинство из фактов, указанных в докладе, касаются злоупотреблений, совершённых до начала 2000-х годов. Почти не обнаружив каких-либо случаев после 2002 года, выводы Большого жюри согласуются с предыдущими расследованиями, которые показали, что реформы, проведённые Католической Церковью в США, резко сократили количество злоупотреблений со стороны духовенства. Святейший Престол поощряет постоянные реформы и бдительность на всех уровнях Католической Церкви, дабы гарантировать защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Святейший Престол также подчёркивает необходимость соблюдения гражданского законодательства, включая обязанность сообщать о случаях жестокого обращения с детьми. Святейший Отец понимает, насколько эти преступления могут поколебать веру и дух верующих, и повторяет свой призыв: нужно приложить все усилия для создания безопасного пространства для несовершеннолетних и уязвимых взрослых в Церкви и во всём обществе. Жертвы должны знать, что Папа находится на их стороне. Те, кто пострадал, являются его приоритетом, и Церковь хочет слушать их, дабы искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизнь невинных».

После публикации доклада о сексуальных преступлениях в шести епархиях Пенсильвании епископы США призвали к обновлению и изменениям перед лицом этих душераздирающих событий, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США).

Архиепископ Хосе Гомес из Лос-Анджелеса сказал, что американская Церковь оказалась в «печальных и сложных временах». По его словам, сейчас настало время для молитв и покаяния, прощения и исцеления, «особенно для тех из нас, кто являются епископами и священниками, и все мы должны молиться за каждого человека, который пострадал от Церкви, должны работать, чтобы помочь им исцелиться».

Архиепископ Филадельфийский Чарльз Шапью сказал, что доклад должен разжечь справедливый гнев, который он сравнил его с действиями Христа по отношению к менялам в храме. Епископы Нью-Джерси заявили, что будут «хранить бдительность, чтобы гарантировать, что ни один ребенок никогда не подвергнется насилию», добавив, что епархии штата провели проверку всех сотрудников, которые регулярно контактируют с несовершеннолетними.

Кардинал Шон О’Мэлли из Бостона говорит, что хотя многие сексуальные преступники ответили за свои деяния, есть еще что улучшать — «нам предстоит создать четкие и прозрачные системы ответственности церковного руководства и последствий для тех, чьи неудачи позволили этим преступлениям произойти».

Комментируя скандал в Пенсильвании, епископ Роберт Морлино (штат Висконсин), сказал, что Католическая Церковь должна признать, что гомосексуальная культура среди некоторых священнослужителей причинила большой вред Церкви, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США).

«Слишком долго мы принижали факт греха — мы отказывались называть грех грехом — и мы оправдывали грех во имя ошибочного представления о милосердии», — подчеркнул епископ в пастырском послании. Он отметил, что было больно читать истории сексуального насилия, содержащиеся в докладе Большого жюри Пенсильвании. Морлино был особенно откровенен в оценке причин этих проблем: «В конкретных ситуациях мы говорим о девиантных сексуальных — почти исключительно гомосексуальных — действиях священнослужителей. Мы также говорим о гомосексуальных злоупотреблениях в отношении семинаристов и молодых священников со стороны влиятельных священников, епископов и кардиналов. Речь идет о деяниях, которые не только нарушают священные обеты, о кощунстве, но и являются нарушением естественного нравственного закона. Назвать это иначе было бы нечестным и лишь игнорированием проблемы». Монсеньор призвал семинаристов своей епархии немедленно ставить его в известность «о любом сексуальном насилии, принуждении или сексуальной безнравственности», которые они могут встретить в своих семинариях, пообещав действовать «быстро и энергично». Он также попросил уведомлять его о таких случаях священников и мирян-католиков.

Более 140 теологов, педагогов и мирян призвали всех епископов США подать в отставку, как это сделали 34 епископа Чили в мае сего года после публичного скандала с обвинениями в сексуальном насилии и коррупции, в качестве публичного акта покаяния и «добровольного отречения от земного статуса», пишет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США).

«Только тогда может начаться мучительная работа по исцелению, — говорится в заявлении. — Нас тошнит от заговора молчания епископов, которые использовали раны жертв в качестве самозащиты и сохранения власти. Ясно, что именно соучастие сильных мира сего позволило этому радикальному злу безнаказанно процветать».

Признавая, что некоторые епископы являются «смиренными слугами и пастырями с благими намерениями», авторы послания всё же призвали всех епископов подать в отставку из-за «системного характера этого зла».

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20 августа 2018 года было обнародовано Послание Папы Франциска Народу Божьему о злоупотреблениях в Церкви. Ссылаясь на последний отчет о преступлениях духовенства, где описывается опыт по меньшей мере тысячи жертв сексуальных злоупотреблений, злоупотреблений властью и совестью на протяжении семидесяти лет, Папа называет произошедшее культурой смерти. Папа еще раз приглашает к молитве и к посту, который «спровоцирует жажду и голод правды и направит на путь истины, подкрепляя все необходимые правовые шаги».

По материалам Vatican News и REGNUM