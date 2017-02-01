Святейший Престол близок к достижению соглашения с Обществом Св. Пия X

Святейший Престол близок к достижению соглашения с Обществом Св. Пия X

Февраль 01, 2017

ПАРИЖ. близок к долгожданному соглашению с Обществом Св. Пия X (SSPX), которое призвано упорядочить канонический статус группы католиков-традиционалистов, не имеющих общения со Святейшим Престолом.

Архиепископ Гвидо Поццо (Guido Pozzo), секретарь к комиссии EcclesiaDei, которая проводила переговоры с приверженной традиционалистским принципам группой католиков, подтвердил, что переговоры были нацелены на создание персональной Прелатуры для SSPX. Об этом сообщает Радио Ватикана со ссылкой на портал «Vaticaninsider».

Французский епископ (Bernard Fellay), руководитель SSPX, ранее сказал в телевизионном интервью, что с Ватиканом близко. Епископ Фелле отметил, что SSPX не будет ждать достижения “полностью удовлетворительной” ситуации в Католической Церкви для того, чтобы заключить с Ватиканом , которое упорядочило бы канонический статус сообщества традиционалистов.

Епископ Фелле сообщил, что проявил пристальный интерес к переговорам с SSPX и достижению взаимоприемлемого соглашения между Ватиканом и католиками-традиционалистами. По утверждению лидера последних, такая позиция понтифика вполне согласуется с постоянно звучащими из его уст призывами обратиться ко всем тем, кто маргинализован, несмотря на то, что ранее аналитики предсказывали, что в отличие от Папы Бенедикта XVI не будет проявлять интереса к сообществу традиционалистов.

Лидер лефевристов также напомнил в разговоре с интервьюировавшим его журналистом, что Папа Франциск уполномочил священников SSPX выслушивать исповедь в течение Юбилейного года, а затем расширил это разрешение на неопределенный срок.

 

Источник: Седмица.ру

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