Святейший Престол близок к достижению соглашения с Обществом Св. Пия X

ПАРИЖ. Ватикан близок к долгожданному соглашению с Обществом Св. Пия X (SSPX), которое призвано упорядочить канонический статус группы католиков-традиционалистов, не имеющих общения со Святейшим Престолом.

Архиепископ Гвидо Поццо (Guido Pozzo), секретарь к комиссии EcclesiaDei, которая проводила переговоры с приверженной традиционалистским принципам группой католиков, подтвердил, что переговоры были нацелены на создание персональной Прелатуры для SSPX. Об этом сообщает Радио Ватикана со ссылкой на портал «Vaticaninsider».

Французский епископ Бернар Фелле (Bernard Fellay), руководитель SSPX, ранее сказал в телевизионном интервью, что соглашение с Ватиканом близко. Епископ Фелле отметил, что SSPX не будет ждать достижения “полностью удовлетворительной” ситуации в Католической Церкви для того, чтобы заключить с Ватиканом соглашение, которое упорядочило бы канонический статус сообщества традиционалистов.

Епископ Фелле сообщил, что Папа Франциск проявил пристальный интерес к переговорам с SSPX и достижению взаимоприемлемого соглашения между Ватиканом и католиками-традиционалистами. По утверждению лидера последних, такая позиция понтифика вполне согласуется с постоянно звучащими из его уст призывами обратиться ко всем тем, кто маргинализован, несмотря на то, что ранее аналитики предсказывали, что в отличие от Папы Бенедикта XVI Папа Франциск не будет проявлять интереса к сообществу традиционалистов.

Лидер лефевристов также напомнил в разговоре с интервьюировавшим его журналистом, что Папа Франциск уполномочил священников SSPX выслушивать исповедь в течение Юбилейного года, а затем расширил это разрешение на неопределенный срок.

Источник: Седмица.ру