СМИ: указ Трампа разделил христиан

Когда 27 января с.г. президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», многие СМИ и общественные деятели оценили его как «антимусульманский». Ведь он приостанавливает прием беженцев из других стран на 120 дней, а также вводит запрет на срок 90 дней на въезд в США из Сирии, Ирака, Ирана, Ливана, Йемена, Сомали и Судана. Однако 26 февраля действие данного указа неожиданно сказалось на гражданине США. В аэропорту Флориды был задержан Мохаммед Али-младший, сын знаменитого боксера, возвращавшийся из Ямайки вместе с матерью. При этом сотрудники миграционной службы интересовались, откуда у задержанного такое имя, является ли он мусульманином. Задержание длилось больше часа, хотя Мохаммед Али имеет гражданство США по праву рождения.

В США уже проходили протесты в 15 крупных городах против иммиграционного указа Трампа. Случай с сыном боксера еще больше накалил обстановку.

Public Religion Research Institute опубликовал исследование, в котором представителям разных религиозных групп был задан вопрос об их отношении к запрету на въезд в США мусульманам из других стран, при этом показатели февраля с.г. сравнили с показателями мая 2016 года. Как оказалось, поддержка данного запрета снизилась во всех религиозных группах, кроме белых протестантов-евангеликов, они единственные в большинстве поддерживают указ Трампа – 61% «за» (ранее 55%). Среди белых католиков этот показатель составил 44% (52% ранее), среди белых членов «протестантского мейнстрима» (традиционалисты) – 39% (ранее 51%), небелых протестантов – 27% (ранее 34%). Свой опрос провел и Pew Research Center. Согласно этому исследованию, 76% белых протестантов-евангеликов одобряют указ Трампа, а также 50% белых протестантов-традиционалистов, и только 36% белых католиков – против.

Таким образом, действия Дональда Трампа по-прежнему пользуются поддержкой прежде всего белых протестантов-евангеликов. Франклин Грэм, один из руководителей Евангелистской ассоциации Билли Грэма (Billy Graham Evangelistic Association), заявил, что, помогая пострадавшим, тем не менее следует охранять границы страны, ведь даже Иерусалим имел стены и ворота, закрывавшиеся при угрозе. По его словам, многие мусульманские религиозные группы не скрывают своей ненависти к США.

Однако немало религиозных лидеров в США не согласны с данным запретом, так как он, по их мнению, противоречит принципам христианства. Так, по сообщению Christian Post, епархия города Олимпия Епископальной церкви подала иск в суд Западного округа штата Вашингтон, оспаривая распоряжение Дональда Трампа, так как оно наносит вред миссии Церкви, а также беженцам. Согласно Guardian, против указа Трампа выступили глава комитета Конференции католических епископов США епископ Остина Джо Стивен Васкес, и глава Фонда всемирной помощи Национальной ассоциации евангеликов Скотт Арбейтер. Президент Национальной ассоциации евангеликов Лейт Андерсон, президент Национальной латиноамериканской конференции христианского лидерства Самуэль Родригес, президент Совета христианских колледжей и университетов Ширли Хугстра и другие направили письмо Дональду Трампу и вице-президенту Майклу Пенсу с просьбой о возобновлении права въезда в США для беженцев.

На конференции Сэмюэла ДеВитта Проктора (Samuel DeWitt Proctor Conference) в городе Ричмонд афроамериканские религиозные лидеры пообещали сопротивляться «несправедливым указам» администрации Трампа. Лидеры афроамериканских и латиноамериканских религиозных групп и журнал христиан-евангеликов Sojourners («Пришельцы») запустили проект «Обет 25-й главы Евангелия от Матфея» (The Mathew 25 Pledge), взяв в качестве девиза цитату оттуда: «Я обязуюсь охранять и защищать уязвимых людей во имя Иисуса», т.е тех, кто подвергается опасности из-за действий администрации Трампа. Это движение направлено в поддержку беженцев и нелегальных иммигрантов, религиозной свободы мусульман и против расовой дискриминации. Проект одобрили и за него подписались около 100 религиозных лидеров и более 20 тыс. верующих.

Таким образом, мнения христиан по поводу иммиграционного указа Трампа разделились, особенно показательна разница в результатах опросов белых евангеликов и небелых протестантов.

Источник: НГ-религии