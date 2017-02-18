СМИ: прокуратура засекретила дело о покушении на «иерарха Грузинской Церкви», которым оказался не Илия II, а светское лицо

В Главной прокуратуре Грузии заявили, что СМИ, представители властей, духовные лица и общественность неправильно поняли заявление главного прокурора Ираклия Шотадзе — в связи с расследованием покушения на убийство высокопоставленного представителя Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) он не упоминал имени ее предстоятеля Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

На брифинге главный прокурор открыто заявил, что это не патриарх, утверждают в прокуратуре. Это не патриарх и даже не высокопоставленное духовное лицо, а «одно из лиц из окружения патриарха».

«Убийство патриарха или другого высокопоставленного духовного лица не планировалось. Задержанный протоиерей Георгий Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства «одного из лиц», а не патриарха», — заявили в прокуратуре. О ком конкретно идет речь в обвинении, там не уточняют. Но с большой вероятностью это секретарь-референт патриарха Шорена Тетруашвили, пишет газета «Резонанси», которую цитирует издание «Кавказ online».

В последние дни все говорят о подготовке убийства Илии II, духовные лица делают акцент именно на патриархе, премьер-министр, вице-премьер и депутаты «Грузинской мечты» (правящее политическое объединение Грузии, основанное экс-премьером Бидзиной Иванишвили. — Прим.ред.) говорят, что планировалось отравление патриарха, но прокуратура так и не заявила открыто, что это не патриарх.

В беседе с «Резонанси» глава пресс-службы Главной прокуратуры Натия Сухиашвили сказала, что в пресс-релизе ведомства было написано, что человек, обратившийся в прокуратуру, заявил, что планируется покушение на жизнь высокопоставленного духовного лица. «Мы привели цитату из его заявления, но уже в четвертом абзаце написали, что следствием установлено — планировалось убийство одного из лиц из окружения патриарха и речь не идет о высокопоставленном духовном лице. Нужно хорошо прочитать заявление. Я не знаю, почему все так это восприняли», — говорит Сухиашвили.

В прокуратуре не смогли ответить на вопрос, на основании чего премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили говорил о покушении именно на патриарха, ссылаясь на информацию из следственных органов.

«Нас ни в чем обвинить не получится. О ком идет речь, я не знаю. Я сужу по тому, что сказал главный прокурор на официальном брифинге», — заключила Сухиашвили.

Как пишет газета, в связи с такими заявлениями прокуратуры возникает еще больше вопросов, почему все акценты ранее делались именно на патриарха. Премьер Квирикашвили взял это дело под свой личный контроль и направил охрану в Берлин, где лечится Илия II. Министр энергетики Каха Каладзе заявил, что Грузия «избежала тяжелейшего преступления, это было бы ударом не только по церкви, но и по всей стране». Депутаты «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе и Эка Беселия также говорили о возможной попытке отравления патриарха, пишет автор статьи.

«Мдинарадзе не ответил ни на телефонные звонки, ни на сообщения, а Беселия на вопрос «Откуда вам известно, что планировалось отравление патриарха, а не кого-то другого?» написала, что «об этом уже говорили публично, в том числе и прокуратура».

О том, что в официальном обвинении не говорится об отравлении патриарха, впервые заявил народный защитник Учи Нануашвили со ссылкой на отца Георгия Мамаладзе, хотя он и не назвал имени человека, на которого планировалось покушение. Адвокат Георгий Панцулая также подтвердил, что патриарха в деле нет, но не раскрыл никаких деталей, так как подписал в прокуратуре документ о неразглашении.

Ранее адвокат Мамука Нозадзе сообщал, что когда суд назначил Георгию Мамаладзе предварительное заключение, то в приговоре говорилось о подготовке убийства Шорены Тетруашвили.

Позже телекомпания «Рустави 2″ со ссылкой на свой источник сообщила, что в аудио- и видеозаписи, которая прилагается к уголовному делу, речь идет именно о Шорене Тетруашвили, а не о каком-либо высшем иерархе ГПЦ.

Якобы запись, на основании которой задержали протоиерея Мамаладзе, сделал журналист Ираклий Мамаладзе. Он является одним из свидетелей по делу. «Я поступил как законопослушный гражданин и сотрудничал со следствием, потому что речь идет о тягчайшем преступлении, которое, к счастью, удалось пресечь. У меня было два выбора — или соучаствовать в преступлении, или донести на людей, которые планировали тягчайшее преступление», — заявил Ираклий Мамаладзе.

Адвокат отца Георгия заявил, что журналист Ираклий Мамаладзе является другом и родственником задержанного протоиерея. Сам Ираклий Мамаладзе дружбу и родственную связь отрицает.

Правозащитник Мамука Нозадзе отмечает, что Шорена Тетруашвили не является высокопоставленным иерархом, она вообще не является духовным лицом. «Когда мне стало известно, что в приговоре городского суда Георгию Мамаладзе вынесли предварительное заключение из-за попытки убийства Шорены Тетруашвили, исходя из высокого общественного интереса, я обнародовал эту информацию. После моего заявления почему-то адвокаты протоиерея начали спрашивать меня о том, откуда у меня приговор суда. У меня нет приговора, но я его видел», — говорит Нозадзе, который считает, что с большой вероятностью в деле нет никаких доказательств и идет фальсификация, поэтому дело и засекречено.

Источник: NEWSru.com