СМИ: Причиной крушения «Титаника» стало возгорание топливного хранилища

Причиной крушения «Титаника» — крупнейшего океанского лайнера своего времени — могло стать возгорание в топливном хранилище, пишет The Independent со ссылкой на британского журналиста Шенана Молони, 30 лет исследовавшего историю корабля.

Согласно утверждению Молони, пожар на борту возник еще до выхода судна из Саутгемптона, в течение нескольких недель его безуспешно пытались потушить. За это время обшивка лайнера нагрелась, именно поэтому столкновение с айсбергом, которое привело к трагедии, закончилось столь плачевно.

Журналисту, как пишет The Independent, удалось проанализировать фотографии, сделанные до начала путешествия «Титаника». В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, исследователь обнаружил следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.

Владельцы судна, как утверждает Молони, знали о пожаре, но скрыли сей факт от пассажиров. Команде было приказано молчать о ЧП.

В результате воздействия огня обшивка корабля в определенном месте нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию, что сделало сталь, потерявшую до 75 процентов прочности, крайне ломкой. Когда на пятый день путешествия «Титаник» столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина.

Таким образом, как утверждает журналист, айсберг нельзя считать единственным виновником катастрофы «Титаника», унесшей 15 апреля 1912 года жизни более 1500 человек из 2,5 тыс. пассажиров.

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Источник: РИА Новости