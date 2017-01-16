СМИ: Папа Франциск хочет ускорить канонизацию Павла VI

Папа Франциск хочет ускорить прославление в лике святых своего предшественника Павла VI. По информации испанского журнала «Vida Nueva», понтифик готов не ждать второго чуда, совершенного по молитвам к Папе Монтини.

Аналогичным образом Папа Бергольо решил вопрос о канонизации Иоанна XXIII, который был беатифицирован еще Иоанном Павлом II в 2000 году. В апреле 2014 Франциск канонизировал «Доброго Папу» pro gratia – то есть, не дожидаясь необъяснимого с точки зрения науки исцеления по молитвам к нему.

Папа Павел VI сыграл выдающуюся роль в истории Католической Церкви. При нем была завершена работа II Ватиканского собора. Понтифик активно развивал экуменические контакты – особенную известность получила его встреча с Константинопольским Патриархом Афинагором, состоявшаяся в январе 1964 года в Иерусалиме, после чего были отменены взаимные анафемы, наложенные в 1054 году.

Осень 2014 Папа Бергольо причислил Павла VI к лику блаженных.

В 2017 году будет отмечаться ряд юбилейных дат, связанных с деятельностью Папы Монтини: 26 марта – 50-летие его социальной энциклики «Populorum progressio» («О прогрессе народов»), а 24 июня – 50-летие послания «Sacerdotalis caelibatus» («О целибате священства»), в котором понтифик подтвердил необходимость безбрачия католического духовенства.

Источник: Благовест-инфо