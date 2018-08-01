СМИ: озвучена предполагаемая дата рассмотрения Константинополем украинского церковного вопроса

С 1 по 3 сентября пройдет заседание Собрания епископата Вселенского Патриархата. Не исключено, что будет решаться «украинский церковный вопрос», информирует fanarion.blogspot.

Как комментирует это сообщение агентство РИСУ, в самой новости указывается причина заседания. Будут «рассматриваться вопросы, касающиеся Матери-Церкви и, в более общем плане, православия».

Во-первых, Вселенская Патриархия на общеправославных встречах не называет себя «Матерь-Церковь», такой эпитет употребляется только, когда речь идет об Украине или Киевской митрополии.

Во-вторых, Томос действительно важен в контексте всего православного мира.

Следует отметить, что в практике Поместных Православных Церквей принципиально важные решения принимаются следующим образом: сначала заседание Синода (узкий круг влиятельных епископов) , на котором принимается решение, а потом Собор или собрание всего епископата, на котором обсуждается и утверждается решение.