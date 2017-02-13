СМИ: Опубликовано видео разрушения боевиками ИГИЛ памятников Пальмиры

«Минобороны России опубликовало видеодоказательства уничтожения боевиками ИГИЛ объектов историко-архитектурного комплекса Древней Пальмиры», — сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

По его данным, российский беспилотник в ходе мониторинга Пальмиры (Тадмор) и прилегающих районов «зафиксировал факт варварского разрушения террористами ИГИЛ фасада римского амфитеатра и тетрапилона — главных достопримечательностей древнего города». Уточняется, что на кадрах отчетливо видно, что террористы взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона (прямоугольного здания, возведенного в 270 году).

«На фоне успешного продвижения сирийских войск к Пальмире российскими беспилотными средствами зафиксирована очередная активизация движения грузовых автомобилей террористов в районе древнего города. Это свидетельствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением», — говорится также в сообщении.

Ранее террористы уничтожили в Пальмире Триумфальную арку, статую «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни.

В сентябре 2016 года в ходе специальной экспедиции российские топографы и археологи Института истории материальной культуры РАН совместно со специалистами военного ведомства выполнили уникальную аэрофотосъемку территории древней Пальмиры. «В результате были получены высокоточные метрические трехмерные модели местности и объектов архитектуры, созданы подробные ортофотопланы, пространственное разрешение которых значительно выше, чем у существующих спутниковых снимков. Все это позволяет объемно и детально представить, каким был древний город до варварского разрушения», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

«В настоящий момент Россия обладает самой актуальной фиксацией и визуализацией современного состояния всемирно известного памятника. Особенно важно это сегодня, когда террористы варварски взорвали Римский театр и Тетрапилон», — заключили в ведомстве.

По материалам ТАСС и РИА Новости