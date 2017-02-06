СМИ: комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) советует Минздраву РФ изъять гомеопатические лекарства из государственных клиник, пишет газета Коммерсант.

Комиссия подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии», в котором механизмы ее предполагаемого действия называются противоречащими «известным химическим, физическим и биологическим законам» и отмечается, что «убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют».

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах», — говорится в тексте меморандума, размещенном на официальном сайте Комиссии в понедельник.

В документе подчеркивается, что за более чем 200-летнюю историю гомеопатии ученые не раз пытались подвести под нее теоретическую базу, но все попытки оказывались безуспешными.

Подчеркивается, что клинические испытания в разных странах в разное время «не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения».

Также несостоятельными признаны теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатия — они «находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств».

Специалисты отмечают, что гомеопатия, принципы которой противопоставляются рациональной фармакотерапии, появилась в те времена, когда наиболее важные представления химии и биологии о свойствах молекул еще не являлись общепринятыми. Так, по представлениям ряда ученых, материя являлась бесконечно делимой, что придавало смысл разбавлению растворов в любой степени.

«Априорно постулированные «принципы гомеопатии» являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины», — говорится в меморандуме.

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Ранее ряд СМИ сообщал, что выпускники медуниверситета имени Сеченова обратились к главе Минздрава РФ с просьбой запретить преподавание гомеопатии в медицинских вузах. По мнению студентов, «неэффективность гомеопатии доказана многими исследованиями… В то же время применение гомеопатии крайне опасно, например при онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, психических расстройствах и т. п», говорится в тексте петиции на сайте change.org.