СМИ: Гробнице Христа грозит обрушение из-за неустойчивого фундамента

Ученые, проводившие реставрацию часовни над Гробом Господним – Кувуклией заявили об угрозе ее обрушения из-за неустойчивости фундамента всего храма Гроба Господня в Иерусалиме, что вызвано обветшалостью дренажной системы здания, сообщает журнал National Geographic.

В среду состоялась церемония освящения отреставрированной Кувуклии. Часовня находится в центре храма Гроба Господня.

«Если это не удастся сделать (отремонтировать дренажную систему — ред.), то разрушение будет не медленным процессом, а очень катастрофическим», — цитирует журнал главу группы реставраторов профессора Антонию Моропулу.

Под храмом Гроба Господня находится разветвленная система тоннелей, там, в частности, раньше находилось хранилище воды. Поэтому специалистам предстоит отремонтировать канализацию и дренажные системы. Иначе фундамент всего храма потеряет устойчивость.

Планируется, что работы займут примерно десять месяцев. Ожидается, что их стоимость составит шесть миллионов евро, сообщает журнал.

Специалисты с 2016 года проводят работы по укреплению конструкции и замене поврежденных фрагментов каменной облицовки Кувуклии, так как возведенная в 1810 году часовня ни разу не реставрировалась. В результате двух землетрясений — в 1927 и 1934 годах — она была серьезно повреждена и потеряла устойчивость. В 1947 году британцы в качестве временной меры установили металлические балки, которые были убраны в феврале этого года.

При проведении ремонтных работ в Кувуклии в октябре прошлого года ученые впервые за 500 лет сняли мраморные плиты с места погребения Иисуса Христа, которые закрывают сверху высеченное в скальной породе древнее погребальное ложе.

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме был построен в IV веке и с тех пор неоднократно перестраивался. В нем находится одна из главных святынь христиан — Гроб Господень, где, согласно преданию, был погребен, а через три дня воскрес Иисус Христос.

Источник: РИА Новости