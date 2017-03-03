СМИ: Франсуа Олланд признал ведущую роль масонства во французской политике

28 февраля президент Франции был замечен в масонской ложе «Grand Orient» («Великий Восток»), сообщает tsargrad.tv со ссылкой на французские СМИ.

Это первый случай, когда действующий президент Пятой республики открыто наведался в центр масонов на улице Каде. В рамках мероприятия, посвященного 300-летию ложи, президент посетил музей истории масонства и побеседовал с великим мастером ложи Кристофом Аббасом, а также выступил с тридцатиминутным докладом. Олланд поблагодарил присутствовавших на встрече членов ложи за их помощь в «укреплении и поддержке демократии».

«Мое присутствие — признание того, что вы много делаете для республики. Французская республика знает, что она вам многим обязана, и что вы всегда рядом для ее защиты», — отметил Франсуа Олланд.

Важно отметить, что «Великий Восток», одна из самых влиятельных масонских организаций Европы, никогда не скрывала своей неприязни к Католической Церкви. Еще в ходе французской революции, члены лож проводили радикальную антикатолическую политику («дехристианизация»), инициировали репрессии в отношении католического духовенства. В ноябре 2016 года «Великий Восток» при поддержке министра финансов Франции Франсуа Баруэна (великий магистр «Великого Востока»), выступил против установки католических праздничных «вертепов» на рождественских ярмарках, расценив их как «утверждение примата христианских ценностей Франции». В декабре масоны осудили избрание католического священника (отца Мишеля Денекэна) на пост декана факультета теологии в университете Страсбурга.

Олланд еще во время своей предвыборной кампании обещал укрепить секулярность государства путем введения уроков светской морали в школах и включения в Конституцию основополагающих принципов закона о светском государстве 1905 года (однако он этого не сделал, и в качестве компромисса создан Центр Светского общества). Во время своего выступления перед масонской ложей президент отметил, что за пять лет своего президентства ему удалось частично реализовать проект по окончательной дехристианизации страны. В окружении Олланда множество представителей масонства: бывший премьер-министр страны Манюэль Вальс, министр юстиции Кристиана Тобира (великая женская ложа Франции), министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, министр заморских территорий Викторен Люрель… Против политики Олланда активно выступали католические школы, которым он усложнил процедуру открытия (под предлогом борьбы с исламским терроризмом).

Католическая Церковь уже несколько веков находится в оппозиции к масонерии: Папа Римский Климент XII отверг масонство в 1738 году (что означало отлучение католиков от Церкви в случае вступления их в масонскую ложу).

«Масонство есть вредная секта, полная лицемерия, притворства, ереси и суеверий, направленная на разрушение церкви и государственной власти», — гласит булла Папы Климента XII Eminenti Apostolatus Specula от 28 апреля 1738 года

Власть масонов достигла своего апогея во времена Третьей республики после закона 1905 года, согласно которому Церковь отделялась от государства. Политический аппарат был изъят из рук Католической Церкви. Образование и ответственность за идеологическое воспитание граждан республики была вменена светским институтам и масонским ложам.

В 2007 году регент трибунала Апостольской Пенитенциарии епископ Джанфранко Джиротти заявил католикам, что членство в масонской ложе совершенно несовместимо с пребыванием в лоне Католической Церкви, напомнив о заявлении Конгрегации вероучения (1983 года), в котором сказано, что члены лож обвиняются в совершении «тяжкого греха»…

Визит Олланда в ложу, по мнению хранителя музея истории масонства Пьера Молье, является «признанием важности этого философского течения (масонства) в истории страны». В интервью изданию Le Monde он также отметил, что «cреди нынешних кандидатов в президенты масонов нет».