СМИ: элементы папского алтаря в Чили отдадут на строительство домов для бедных

Элементы конструкции большого полевого алтаря, на котором Папа Франциск 16 января 2018 года служил св. Мессу в Парке О’Хиггинс в Сантьяго-де-Чили, пойдут на строительство домов для бедных. Он будет разобран в ближайшие дни. Как сообщает Радио Ватикана со ссылкой на организаторов папского визита в столицу Чили, для этой цели будет использовано 1300 деревянных плит.

Евхаристия стала первым важным пунктом Апостольского визита Святейшего Отца в Чили. В ней приняли участие более 400 тыс. человек.

Чилийские СМИ ждут еще одного ощутимого результата паломничества Папы Франциска: высокой эффективности государственной пожарной службы, которая благодаря хорошим профилактическим действиям во дни папского визита предотвратила три пожара на территории чилийской столицы. Эксперты полагают, что в настоящее жаркое время это можно считать очень хорошим результатом.