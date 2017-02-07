СМИ: Дональд Трамп, вероятно, встретится с Папой Франциском в мае 2017 г.

РИМ. Американский президент Дональд Трамп, вероятно, встретится с Папой Римским Франциском в мае 2017 г., когда Трамп приедет на Сицилию для участия во встрече лидеров стран G7, сообщило итальянское издание Vatican Insider.

Белый дом подтвердил, что Трамп будет присутствовать на встрече G7. Хотя никаких специальных объявлений из Вашингтона или Рима относительно возможной встречи президента США с понтификом не было сделано, информированные источники в Ватикане сообщили, что такая встреча вполне вероятна.

Бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама приезжали в Рим, чтобы встретиться с Папой Римским (в случае Буша — с Папой Римским Иоанном Павлом II; Обама встречался с Бенедиктом XVI) во время поездок в Италию для участия в экономическом саммите.

Источник: Седмица.ру