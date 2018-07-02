СМИ: британский кабмин тайно отрепетировал свои действия в случае смерти Елизаветы II

Члены британского кабинета министров впервые провели тайную репетицию действий правительства по подготовке к 10-дневному национальному трауру в ситуации, которая возникнет после гипотетической смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

В состоявшемся в прошлый четверг учебном заседании кабинета министров, местом для проведения которого стали помещения, где собирается чрезвычайный правительственный комитет COBRA, приняли участие глава МВД Саджид Джавид, лидер Палаты общин, лорд-председатель Тайного совета Андреа Лидсом, министр по делам Шотландии Дэвид Манделл. Председательствовал же на заседании глава секретариата кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Дэвид Лидингтон.

Эти учения получили названия Castle Dove и были сосредоточены на подготовке действий властей к D+1 (так именуется следующий день после смерти монарха). В этот день членам кабмина надлежит вынести решение о том, когда премьер-министру предстоит сделать публичные заявления, касающиеся траурных мероприятий. Министры также изучили планы прибытия в Букингемский дворец 600 членов тайного совета, чтобы формально одобрить возведение на престол наследника британского трона.

Отмечается, что данные учения членов кабмина никак не связаны с состоянием здоровья 92-летней королевы, которая недавно из-за плохого самочувствия пропустила службу в кафедральном англиканском соборе Святого Павла.

Источник: ТАСС