СМИ: Аксенов считает, что России нужна православная монархия

Симферополь. 15 марта. Россия нуждается в такой форме правления, как монархия, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. (…) У нас есть свои традиционные православные духовные ценности (…). Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — сказал С. Аксенов в эфире телеканала «Первый Крымский» во вторник вечером.

«Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, притом, что у нас есть внешний враг, это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии», — заявил он.

Глава Крыма считает, что президенту в России нужно больше полномочий. «Почему я говорю, что я — солдат президента? Потому что, пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», — цитирует Аксенова «Интерфакс-Религия».

Напомним, что согласно статье 1 Конституции России, принятой в 1993 году, «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».