Служители Святого Причастия

В последние годы понтификата Иоанна Павла II было опубликовано руководство Конгрегации по богослужениям и дисциплине Таинств «Redemptoris Sacramentum». Этот документ посвящен совершению Евхаристии и предупреждению различных злоупотреблений.

В тексте уточняются некоторые аспекты чрезвычайного служения. Во-первых, отмечается, что служителем, который может совершать Таинство Евхаристии in persona Christi, является исключительно священник, рукоположенный действительным образом. Поэтому, конечно, служителем Евхаристии является только священник. В силу рукоположения, гласит далее текст, «ординарными служителями Святого Причастия являются епископы, священники и дьяконы», которые и должны преподавать верным Причастие во время совершения Святой Мессы. Таким образом должно с верностью и полнотой проявляться их служение в Церкви и осуществление таинственного знака».

Далее говорится, что, помимо ординарных служителей, существует институт аколитов, которые осуществляют чрезвычайное служение Святого Причастия, в том числе и вне контекста Святой Мессы, — например, когда речь идет о причащении больных. В 155 параграфе «Redemptoris Sacramentum» уточняется, что при возникновении особой необходимости епархиальный епископ может благословить и других мирян на чрезвычайное служение Причастия, и эти полномочия ограничиваются временем или конкретной ситуацией. Существует специальный чин благословения чрезвычайного служителя. Кроме того, упоминаются особые и непредвиденные случаи, когда священник, служащий Мессу, может дать одноразовые полномочия мирянину для раздачи Причастия.

Если на богослужении есть достаточное число рукоположенных служителей, которые могут обеспечить причащение всех верных, то нельзя передавать это задание чрезвычайным служителям Причастия. В данных обстоятельствах даже те, кто специально были поставлены епископом на это служение, не должны причащать верных. «Достойна порицания, — читаем в инструкции, — практика священников, которые, присутствуя на литургии, воздерживаются от раздачи Причастия, возлагая это задание на мирян» (параграф 157).

Чрезвычайный служитель Святого Причастия может причащать верных только если священник и дьякон отсутствуют или же когда священник не может этого делать по состоянию здоровья, из-за преклонного возраста или по другой серьезной причине, а также когда число верных, приступающих к Причастию, настолько велико, что причащение потребовало бы длительного времени. При этом – отмечается в документе – если эта «задержка» незначительна, то она не может быть достаточным основанием для вовлечения чрезвычайных служителей.

Никоим образом не допускается, чтобы чрезвычайный служитель Святого Причастия возлагал раздачу Причастия на кого-то другого, например, на родственника причащаемого больного.

Итак, священник не вправе воздерживаться от причащения верных, поручая это чрезвычайному служителю, а чрезвычайный служитель, в свою очередь, не может поручать это никому другому.

Однако священник может попросить мирянина находиться рядом с ним во время причащения, если вдруг понадобится какая-либо помощь. Это должен быть мирянин, который уже причастился, то есть в состоянии благодати.

Обратимся также к Общему наставлению к Римскому миссалу.

«При Причащении верных священнику могут помогать другие пресвитеры, которые окажутся на месте. Если таковых нет поблизости и число причастников очень велико, священник может призвать себе в помощники экстраординарных служителей, то есть поставленного аколита или даже других мирян, которым это надлежащим образом поручено. В случае необходимости священник может поручить это пригодным для этого верным на каждый отдельный раз. Эти служители не подходят к алтарю, пока не причастится священник; они всегда принимают сосуды, в которых содержатся евхаристические виды для преподания верным, из рук предстоятеля» (162).

Даже для каждого отдельного раза, о котором упоминается в тексте, предусмотрен короткий обряд, описанный в Римском миссале. В этих случаях чрезвычайного служителя следует выбирать не поспешно, то есть первого, кто попадется под руку, а с надлежащим вниманием. В этом также проявляется величие и священный характер совершаемых Тайн.

Источник: Vatican News