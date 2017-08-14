Служение Владыки Иосифа Верта в августе 2017 г.

Весьма насыщенной событиями стала для ординария Преображенской епархии в Новосибирске Преосвященного Иосифа Верта вторая декада последнего месяца лета. Едва завершив проходившую в Новосибирске Всероссийскую встречу семей и возглавив празднование 20-летнего юбилея освящения Кафедрального собора Преображения Господня, Владыка Иосиф 12-13 августа посетил приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске, община которого отмечает в эти дни очередную годовщину освящения своего храма.

А уже 15 августа, в торжество Успения Пресвятой Богородицы, Владыка станет гостем устраиваемого Генеральным консульством Республики Польша в Иркутске праздновании 105-ой годовщины приезда последней польской семьи в основанное польскими переселенцами в ходе Столыпинской реформы 1905 – 1914 гг. местное село Вершина, сопровождаемом многочисленными встречами с вершинцами. В программе праздника – Святая Месса, которую Владыка Иосиф сослужит вместе с ординарием Епархии Св. Иосифа в Иркутске Преосвященным Кириллом Климовичем, доклады и выступления гостей и жителей деревни, вручение книжек о Вершине, возложение цветов к могилам поляков и мемориалу репрессированных в 30-е годя, а также братская трапеза.

21 августа с.г. в 19.00 Владыка Иосиф примет участие в Святой Мессе в Кафедральном соборе в Москве, которую возглавит Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, посещающий Россию с 21 по 23 августа с рабочим визитом.