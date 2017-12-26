Слово Преосвященного Владыки Иосифа Верта на Мессе Навечерия Рождества. 24 декабря 2017 г.

Христос Рождается! Славьте Его!

Возлюбленные братья и сестры в Иисусе Христе!

Мы собрались в этот вечер, или вернее в эту святую Ночь в храме Божием вокруг алтаря, рядом с Рождественскими яслями, чтобы радостно праздновать Рождество Христово. Позади остался Адвент – это строгое время поста и молитвы. Я ещё очень хорошо помню, как строго соблюдались ограничения в еде и развлечениях в семьях верующих в советское время здесь, в Новосибирске, как и в моём родном городе Караганде, и везде, где верующий народ смог сохранить свет веры в темноте безбожия. Но интуитивно, ничего даже не зная о Втором Ватиканском соборе, о новых веяниях Святого Духа в Церкви, верующие ожидали наступления Рождества в радости. Стоит только вспомнить удивительно радостные традиции католиков уже в предрождественское время, в Адвент. В центре этих традиций стоял прекраснейший Персонаж – сладчайший из Младенцев – Христос! Christkind уже с началом Адвента по вечерам посещал дома верующих, чтобы пока ещё издали, пока ещё только через окно, показать детям подарки, которые Он затем в святой Сочельник принесёт в дом на радость всем! Второй Ватиканский собор сформулировал это настроение верующего народа как «Радостное ожидание Рождества».

В нашем Кафедральном соборе и в других храмах в последние воскресенья зажигались одна за другой свечи на адвентовском венке. Сегодня днём горели уже все 4 свечи по числу воскресений Адвента. А в субботу или даже чаще, верующий народ с горящими свечами в руках собирался по утрам в храме так рано, как ни в какое другое время года. Это были незабываемые Рораты, от латинского гимна «Кропите небеса свыше». Это было время радостного ожидания Рождества!

И особенно в последнюю неделю многие из вас провели в радостной подготовке к празднику – украшали дома и елки, готовили подарки для близких, приглашали гостей. А время после сегодняшней Мессы будет еще долго окрашено улыбками и радостью. Может показаться удивительным, но Рождество действительно является праздником для всех. Посмотрим вокруг и увидим, что и светские учреждения в это время преображаются волшебством Рождества. В торговых центрах можно услышать рождественские песни, включив телевизор, увидеть фильмы, в центре которых стоит Рождество. Рождество Христово продолжает манить и звать множество людей к себе. В морозном декабрьском воздухе висит ожидание чуда, ожидание надежды, ожидание радости.

Откуда это всё и почему так близко Рождество не только людям воцерковленным, но и тем, кто считает себя светским человеком? Почему же именно этот праздник так близок детям, и они с радостью тянутся к яслям в каждом храме? Давайте просто вновь вглядимся в это прекрасное событие, произошедшее более 2000 лет назад на окраине Римской империи в Вифлееме. РОДИЛСЯ БОГ! БОГ ЯВИЛ СЕБЯ МЛАДЕНЦЕМ! Позволим себе, братья и сестры, изумиться этим словам! БОГ ЯВИЛ СЕБЯ МЛАДЕНЦЕМ!

То, что народ Израиля ожидал тысячи лет, о чем возвещали пророки, а всё человечество ожидало, может и не осознавая этого, всю свою историю, произошло в яслях в маленьком городке. Бог среди людей! Бог стал человеком! Бог сам приблизился к нам и стал подобен нам во всём, кроме греха!

Человечество искало ответа на свои вечные вопросы. Человечество искало основание для радости, которая не омрачится, для надежды, которая не угаснет, для покоя, который неподвластен переменам, для счастья, которое не прекратится. Человек создавал себе идолов, искал, ошибался, падал и ощущал, как не может он сам создать себе счастья и мира. И в сцене Рождества, в этом восхитительном безмолвии великой Тайны, человек находит успокоение. Всемогущий Господь с нами! Взрослые люди, порой, разучились смотреть на эту сцену чистым оком. Ведь мы окружены заботами и хлопотами. Да, мы можем размышлять об этой Тайне, смело используя разум, можем красиво объяснить эту Тайну богословски, но, порой, кажется, не можем смотреть на Рождество глазами детей. А сами дети легко, без долгих размышлений, узнают в Младенце Бога. Они смотрят на ясли, улыбаются и смеются. Для детей мир открыт и полон надежды, мир еще не окрашен в серые тона, мир еще не место, «где всё очень сложно». В мире детей нет тонкого расчета и выстраивания отношений по всем правилам. Конечно, мы, взрослые, часто, скажем так, «помогаем» детям научиться быть серьезными и важными, но порой нам самим необходимо учиться у них радости и настоящему Духу Рождества!

Братья и сестры, Слово стало плотью! Бог пришел к нам не по заслугам нашим, но по великому милосердию Своему! Позволим этой радости наполнить наши сердца! Позволим Любви Бога пребывать в нас и менять нашу жизнь! Позволим себе быть любимыми и любить! Отбросим страх и взглянем на нашу жизнь с надеждой! Придем вместе с пастухами к яслям и поклонимся Младенцу Иисусу, Который своим новорожденным взором оглядывает мир вокруг Себя, оглядывает мир взглядом человека и Бога. Оглядывает этот мир, ища каждого из нас, чтобы привести в Свое Царство. В Царство, приготовленное Им для каждого из нас, для каждого, кто идет по Его пути!

Новосибирск, Кафедральный собор Преображения Господня. 24 декабря 2017 года.