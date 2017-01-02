Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus 1 января: «В Матери Спасителя исполнились великие дела Божественного милосердия»

Дорогие братья и сёстры, здравствуйте!

Несколько дней назад мы остановили наш благоговейный взор на Сыне Божьем, рожденном в Вифлееме; сегодня, в торжество Пресвятой Богородицы, мы обращаем взор к Матери, но продолжая видеть Марию и Иисуса в их тесной связи. Эта связь не исчерпывается тем, что Она породила, а Он был рожден; Иисус «родился от жены» (Гал 4,4) для миссии спасения, и Его Матерь не исключается из этой миссии, более того, Она тесно с ней связана. Мария знает об этом, поэтому Она не замыкается только на Своих материнских отношениях с Иисусом, но остается открытой и заботливой по отношению ко всем событиям, которые происходят вокруг Него: сохраняет и размышляет, всматривается и углубляется, как напоминает нам сегодня Евангелие (ср. Лк 2,19). Она уже сказала Свое «да» и выразила Свою готовность участвовать в осуществлении Божьего замысла спасения, замысла Бога, Который «рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем» (Лк 1,51-53). И теперь, молчаливая и внимательная, день за днем Она пытается понять, чего хочет от Нее Бог.

Приход пастухов дает Ей возможность уловить какие-то детали Божьей воли, которая проявляется в присутствии этих скромных и бедных людей. Евангелист Лука рассказывает о визите пастухов в пещеру с настойчивой последовательностью глаголов, выражающих движение. Он говорит так: они поспешно отправились в путь, пришли, нашли Младенца с Марией и Иосифом, увидев Его, они рассказали о том, что было возвещено им о Младенце и, наконец, прославили Бога (ср. Лк 2,16 до 20). Мария внимательно слушает то, что говорят пастухи, что случилось с ними, потому что Она уже видит во всем этом движение спасения, которое проистечет из дела Иисуса, и сообразовывается, готовясь к любой просьбе Господа. Бог просит Марию не только быть матерью Его единородного Сына, но и сотрудничать с Сыном и для Сына в замысле спасения, дабы в Ней, смиренной рабе, исполнились великие дела Божественного милосердия.

И вот, в то время как мы, подобно пастухам, созерцаем икону Младенца на руках Его Матери, мы ощущаем, как в нашем сердце растет чувство огромной благодарности к Той, Кто даровала миру Спасителя. Поэтому в первый день нового года обратимся к Ней:

«Спасибо, святая Матерь Сына Божия Иисуса, Пресвятая Богородица!

Спасибо за Твое смирение, которое привлекло взор Бога;

Спасибо за веру, с которой Ты приняла Его Слово;

спасибо за смелость, с которой Ты сказала «вот я»,

забыв о себе, очарованная Святой Любовью,

слившись воедино с Его надеждой.

Спасибо, Пресвятая Богородица!

Молись о нас, паломниках во времени;

помоги нам идти по пути мира.

Аминь».

Источник: Радио Ватикана