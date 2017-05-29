Слово Папы Франциска перед чтением молитвы Regina Cаeli 28 мая 2017 г.: «Возвещать миру Евангелие – высшая честь для Церкви»

Дорогие братья и сёстры, здравствуйте!

Сегодня в Италии и в других странах отмечается Вознесение Иисуса на небо, произошедшее сорок дней спустя после Пасхи. Евангельское чтение (Мф 28,16-20), которым завершается Евангелие от Матфея, показывает нам момент окончательного прощания Воскресшего со Своими учениками. Это событие происходит в Галилее, там, где Иисус призвал их последовать за Ним и образовать первую ячейку новой общины. Теперь эти ученики прошли через «огонь» страстей и воскресения. При виде воскресшего Господа они простерлись перед Ним ниц, однако некоторые из них все еще сомневаются. Этой напуганной общине Иисус оставляет великую задачу проповедовать Евангелие миру и уточняет это задание наказом учить и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа (Мф 28,19).

Вознесение Господне является завершением миссии, которую Сын получил от Отца, и началом продолжения ее Церковью. С этого момента присутствие Христа в мире продолжается через посредничество Его учеников, которые верят в Него и возвещают Его. Эта миссия будет продолжаться до конца мира и каждый день будет поддерживаться помощью воскресшего Господа, Который заверяет: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф 28,20).

Присутствие Господа дает силу во время преследований, утешение в горестях и поддержку в трудных ситуациях, с которыми сталкиваются миссия и проповедование Благой Вести. Вознесение Господне напоминает нам об этой помощи Иисуса и о Его Святом Духе, Который вселяет доверие и придает уверенности нашему христианскому свидетельству в мире. Оно открывает нам, для чего существует Церковь: она существует, чтобы проповедовать Евангелие, – только для этого. Радость Церкви заключается в возвещении Евангелия. Церковь – это все мы, крещеные. Сегодня мы призваны лучше понять, что Бог одарил нас большим достоинством и ответственностью провозглашать Его всему миру, сделать Его доступным для человечества. Это наше достоинство, это большая честь для каждого из нас, для всех крещеных!

В этот праздник Вознесения Господня, обращая наши взоры на небо, куда вознесся Христос и сидит одесную Отца, мы укрепляем наши шаги на этой земле, чтобы с энтузиазмом и с отвагой продолжать наш путь, нашу миссию повсюду свидетельствовать о Евангелии и жить им. Однако мы хорошо понимаем, что это не зависит от наших сил, организационных способностей и человеческих ресурсов. Только с помощью света и силы Святого Духа мы сможем успешно выполнять нашу миссию, помочь другим познать и все больше ощутить любовь и нежность Иисуса.

Попросим Деву Марию помочь нам созерцать небесные блага, которые Господь обещает нам, дабы мы становились все более надежными свидетелями Его воскресения, истинной жизни.

Источник: Радио Ватикана