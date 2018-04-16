Слово Папы Франциска после молитвы Regina Caeli: о необходимости поиска мирного решения в Сирии и «голгофе» тяжело больных людей

«Я глубоко встревожен нынешней ситуацией в мире, в которой, несмотря на имеющиеся у международного сообщества инструменты, трудно договориться о совместных действиях в интересах мира в Сирии и других регионах мира», — сказал Святейший Отец вчера, 15 апреля, после чтения молитвы «Царица Небесная». Непрестанно молясь о мире и призывая всех людей доброй воли продолжать делать то же самое, Папа Франциск вновь воззвал «ко всем политическим лидерам, чтобы возобладали справедливость и мир». После атаки США, Великобритании и Франции, нацеленной на уничтожение предполагаемого химического арсенала, Папа вновь возвысил свой голос, требуя новых и мощных миротворческих усилий от всего международного сообщества во главе с ООН.

Затем Папа напомнил о «голгофе» Винсента Ламберта из Франции и Альфи Эванса из Англии и о других людях, «которые живут, иногда в течение долгого времени, в состоянии серьезной болезни». «Это деликатные, очень болезненные и сложные ситуации, — прокомментировал Святейший Отец, — поэтому давайте помолимся о том, чтобы люди уважали достоинство каждого больного человека и заботились о больных, в соответствии с их состоянием, посредством согласованных действий членов семьи, врачей и других медицинских работников».

Также после чтения богородичной молитвы Папа выразил скорбь в связи с «вестью об убийстве трех человек, похищенных в конце марта на границе между Эквадором и Колумбией». «Я молюсь о них и об их семьях, — продолжил он, — и я близок к возлюбленному эквадорскому народу, призывая его двигаться вперед в духе единства и мира», с помощью Господа и Девы Марии.

Святейший Отец также упомянул о том, что на Мадагаскаре провозглашен блаженным мученик Лусиен Ботовасоа, «отец семейства, последовательный свидетель Христа, героически отдавший свою жизнь». «Схваченный и убитый за то, что он выразил желание оставаться верным Господу и Церкви, — заключил Папа, — он подает всем нам пример милосердия и силы в вере».

Радио Ватикана