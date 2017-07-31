Слово Папы Франциска перед воскресной молитвой «Ангел Господень». 30 июля 2017 года

Дорогие братья и сёстры, здравствуйте!

Учение Иисуса в притчах, соединяющее семь из них в тринадцатой главе Евангелия от Матфея, завершается сегодня тремя аллегориями: о сокровище, скрытом на поле (ст. 44), о драгоценной жемчужине (ст. 45-46) и о неводе, закинутом в море (ст. 47-48). Я остановлюсь на первых двух, в которых подчёркивается решение главных действующих лиц продать всё, что они имели, дабы получить то, что они нашли. В первом случае это крестьянин, который случайно наталкивается на клад, зарытый в поле, где он работает. Поскольку это поле принадлежит не ему, он должен купить его, если хочет вступить в обладание сокровищем. Поэтому он решает рискнуть всем своим имуществом, лишь бы не потерять эту действительно исключительную возможность. Во втором случае мы встречаемся с купцом, который ищет драгоценные жемчужины. Как большой знаток он нашёл жемчужину величайшей ценности. Этот купец также решает поставить всё на неё и настолько, что продаёт все остальные.

Эти притчи подчёркивают две особенности, касающиеся обретения Царства Небесного: поиск и жертву. Это правда, что Царство Божие предложено всем — это милостивый дар, подарок, но его не преподносят на серебряном блюде: оно требует определённого динамизма. Чтобы обрести его, необходимо искать, идти, действовать, засучив рукава. Поиск является главным условием обретения. Сердце должно гореть желанием получить ценное благо, то есть, Царство Божие, которое воплощается в Иисусе. Это Он является скрытым сокровищем, драгоценной жемчужиной. Это Он является фундаментальным открытием, которое может решительно изменить нашу жизнь, наполняя её смыслом.

Неожиданно обнаружив находку, и крестьянин, и торговец понимают, что им выпала уникальная возможность, которую нельзя упустить, поэтому они продают всё, что имеют. Понимание бесценности сокровища приводит к решению, которое влечет за собой жертву, отдаление и отказ. После того, как клад и жемчужина были обнаружены, то есть, после того, как мы нашли Господа, нужно не оставлять это открытие бесплодным, но жертвовать для него всем остальным. Речь не идёт о том, чтобы начать презирать остальное, но о подчинении всего в жизни Иисусу, ставя Его на первое место. Благодать должна занимать самое первое место. Ученик Христа не является человеком, который лишает себя чего-то существенного. Он просто нашёл гораздо больше: он нашел полноту радости, которую может дать только Господь. Это евангельская радость исцеленных больных; грешников, которые получили прощение; преступников, перед которыми открываются врата рая.

Радость Евангелия наполняет сердце и всю жизнь тех, кто встречается с Иисусом. Люди, позволяющие Богу спасти их, будут освобождены от греха, печали, от внутренней пустоты, изоляции. С Иисусом Христом радость всегда рождается и возрождается (ср. Evangelii Gaudium, 1). Сегодня мы призваны к размышлению о радости крестьянина и купца из притчи. Это радость каждого из нас, когда мы открываем близость и утешающее присутствие Иисуса в нашей жизни. Это присутствие преобразует сердце и открывает нас к нуждам и принятию братьев, особенно самых слабых.

Помолимся через заступничество Пресвятой Девы Марии, дабы каждый из нас мог свидетельствовать словом и повседневными делами о радости обретения сокровища Царства Божия, то есть, любви, которую Отец дал нам через Иисуса.

Источник: Радио Ватикана