Слово Папы Франциска перед воскресной молитвой «Ангел Господень». 26 февраля 2017 года

Дорогие братья и сёстры!

Сегодняшний отрывок из Евангелия (ср. Мф 6,24-34) содержит в себе настоятельный призыв доверять Богу, – не забывайте: доверять Богу, – Который заботится о Своих живых творениях. Он дает пищу всем животным, беспокоится о полевых лилиях и о траве (ср. ст. 26-28); Его доброжелательный и заботливый взор ежедневно бодрствует над нашей жизнью. Она протекает в заботе о множестве проблем, которые угрожают лишить нас покоя и равновесия; но эта тревога часто напрасна, так как неспособна изменить ход событий. Иисус настоятельно призывает не беспокоиться о завтрашнем дне (ср. ст. 25.28.31), напоминая, что над всем есть любящий Отец, Который никогда не забывает о Своих детях: доверие к Нему не решает проблем магическим образом, но позволяет бороться с ними с правильным настроем, смело: «Я не боюсь, потому что доверяю моему Отцу, Который заботится обо всем и очень меня любит».

Бог не является далеким и безымянным существом: Он – наш приют, источник нашего спокойствия и мира. Он – скала нашего спасения, за которую мы можем держаться с уверенностью в том, что не упадем. Кто держится за Бога, не упадет никогда! Он – наша защита от зла, которое всегда подстерегает. Бог – это наш большой друг, союзник, Отец, но мы не всегда это осознаём. Мы не осознаём, что имеем друга, союзника, Отца, который нас очень любит, и предпочитаем опираться на блага, к которым можно прикоснуться, на случайные блага, забывая, а иногда и отрицая высшее благо – отеческую любовь Бога. Ощущать Его Отцом в эту эпоху сиротства очень важно! Важно чувствовать Его Отцом в нашем сиротском мире. Мы отдаляемся от любви Бога, когда неотступно ищем земные блага и богатства, показывая таким образом чрезмерную любовь к этим вещам.

Иисус говорит нам, что этот отчаянный и обманчивый поиск является причиной несчастий. Он открывает Своим ученикам главное правило жизни: «Ищите же прежде Царствия Божия» (Мф 6,33). Речь идет об осуществлении замысла, объявленного Иисусом в Нагорной проповеди, с доверием Богу, Который не разочарует. Многие друзья или те, кого мы считали друзьями, разочаровали, но Бог не разочарует никогда! Надо стать верными распорядителями благ, которые Он нам подарил, также и земных, но не «перестараться», как если бы все, в том числе наше спасение, зависело только от нас. Эта евангельская позиция требует ясного решения, на которое сегодняшний евангельский отрывок указывает с точностью: «Не можете служить Богу и мамоне» (Мф 6, 24): или Господу, или привлекательным, но обманчивым идолам. Этот выбор, который мы призваны сделать, затем отразится на многих наших поступках, планах и действиях. Этот выбор должен быть сделан в ясной форме и обновляться постоянно, так как искушение свести все к деньгам, удовольствиям и власти бывает настойчивым. Таких соблазнов много.

В то время как поклонение этим идолам приносит пусть даже мимолетный, но ощутимый результат, выбор в пользу Бога и Его Царства не всегда сразу же демонстрирует свои плоды. Это решение принимается в надежде и оставляет Богу полную его реализацию. Христианская надежда направлена ​​на будущее исполнение обетований Бога и не останавливается перед лицом никаких трудностей, так как она основана на верности Бога, Который никогда не подводит. Он верен, Он – верный Отец, верный друг, верный союзник!

Дева Мария да поможет нам доверять любви и доброте Небесного Отца, жить в Нем и с Ним. Это предпосылка для преодоления трудностей и невзгод жизни, а также гонений, как показывает нам свидетельство многочисленных братьев и сестер.

Источник: Радио Ватикана