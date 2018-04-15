Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Caeli в 3-е воскресенье Пасхи. 15 апреля 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В центре внимания сегодняшнего 3-го воскресенья Пасхи – опыт Христа Воскресшего, пережитый Его учениками. Он нем ярко свидетельствует Евангелие, которое в очередной раз приглашает нас в Сионскую горницу, где Иисус является апостолам, обращаясь к ним с приветствием: «Мир вам» (Лк 24,36). Речь здесь идет и о внутреннем мире, который водворяется в отношениях между людьми. События, описанные евангелистом Лукой, отчетливо делают ударение на реализме Воскресения. Речь идет не о явлении души Иисуса, а о Его реальном присутствии в воскресшем теле.

Иисус замечает, что апостолы обеспокоены, завидев Его. Они шокированы, поскольку считают невероятной возможность воскресения. Они полагают, что видят духа, но Христос Воскресший – это не дух, Он – человек с душой и телом. И потому Он говорит им: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк 24,39). Но этого как будто недостаточно, чтобы справиться с неверием учеников. В Евангелии отмечена одна любопытная деталь: апостолы были преисполнены радостью. Настолько преисполнены, что не могли поверить в происшедшее: «Нет, этого не может быть! Этого не могло случиться! Столько радости нельзя вместить!» И Иисус спрашивает у них: «Есть ли у вас здесь какая пища?» (Лк 24,41). Они подали Ему кусок печеной рыбы, и Он ел перед ними.

Акцент Иисуса на реализме Своего Воскресения проливает свет на христианскую точку зрения относительно тела: оно не является ограничением или темницей души. Тело было сотворено Богом, и человек – не вполне человек, если нет единства души и тела. Иисус, победивший смерть и воскресший из мертвых плотью и духом, дает нам понять, что нам следует позитивно воспринимать свои тела. Оно может стать базисом или инструментом греха, но грех обусловлен не телом самим по себе, а нашей моральной немощью. Тело – это значимый дар Божий, задуманный таким образом, чтобы оставаться в единстве с душой, чтобы в полной мере выразить образ и подобие Божие. Отсюда следует, что мы призваны с величайшим уважением и заботой относиться к своим телам и телам наших ближних.

Любой ущерб, нанесенная рана или примененное насилие к телу нашего ближнего является оскорблением Бога Творца! Я сейчас прежде всего думаю о детях, женщинах, стариках, сташих жертвами жестокого обращения. В телах этих людей мы встречаемся с Телом Христа. Израненный Иисус, над Которым смеются, на Которого клевещут, Которого унижают, бичуют, распинают, учит нас любви. Такой любви, которая в воскресении своем оказалась сильнее греха и смерти, которая жаждет искупить всех, кто страждет в своем теле, будучи порабощен грехами нашего времени.

В мире, в котором сплошь да рядом торжествуют жестокость по отношению к слабым и угнетающий дух материализм, сегодняшнее Евангелие призывает нас быть людьми с глубоким, исполненным энтузиазма и величайшего ликования мировоззрением, родившимся из встречи с Воскресшим Господом. Быть людьми, умеющими принять и оценить новизну жизни, которую Он привнес в историю, дабы нацелить ее на достижение нового неба и новой земли. Так пусть же на этом пути нас поддержит Дева Мария, чьему материнскому заступничеству мы себя и вверяем.

Перевод «Сибирской католической газеты»