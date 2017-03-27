Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus в четвёртое воскресенье Великого Поста, 26 марта 2017 года

Дорогие братья и сёстры, здравствуйте!

В центре Евангелия этого четвертого воскресенья Великого Поста находятся Иисус и человек, который был слепым от рождения (ср. Ин 9,1-41). Христос возвращает ему зрение и совершает это чудо с помощью своего рода символического ритуала: Он смешал землю со слюной и помазал грязью глаза слепому. Затем приказал ему пойти омыться в купальне Силоам. Этот человек ушел, омылся и обрел зрение. Он был слепым от рождения. Через это чудо Иисус являет Себя нам как свет мира; а человек, слепой от рождения, изображает каждого из нас: мы были созданы, чтобы познать Бога, но из-за греха стали подобны слепым и нуждаемся в новом свете; мы все нуждаемся в новом свете, в свете веры, который дал нам Иисус. Действительно, этот слепой человек из Евангелия, обретя зрение, открывается к тайне Христа. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» – спросил его Иисус (Ин 9,35). «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» – отвечает исцеленный слепой. «И видел ты Его, и Он говорит с тобою» (Ин 9,37). «Верую, Господи», – ответил он и поклонился Иисусу.

Этот эпизод побуждает нас задуматься над нашей верой, нашей верой во Христа, Сына Божия, и в то же время он напоминает о Крещении, которое является первым Таинством веры: Таинством, которое помогает нам «родиться» через возрождение от воды и Святого Духа, так, как это случилось с человеком, слепым от рождения, у которого открываются глаза после того, как он омыл их в воде купальни Силоам. Этот человек, рожденный слепым и прозревший, представляет всех нас, когда мы не замечаем, что Иисус является «светом мира», когда мы смотрим в другую сторону, когда предпочитаем довериться маленьким лучам и бродим во мраке. Тот факт, что у этого слепого нет имени, помогает нам увидеть в нем и в его истории самих себя, наши лица и наши имена. Также и мы были «просвещены» Иисусом во время Крещения и поэтому призваны вести себя как дети света. Это требует радикальной перемены в мышлении, способности судить людей и события по новой шкале ценностей, которая исходит от Бога. Таинство Крещения требует положительного и ясного решения жить как дети света и ходить в свете.

Если бы я спросил вас сейчас: «Верите ли вы, что Иисус является Сыном Божьим? Верите ли, что Он может изменить ваше сердце? Верите ли, что Он может дать нам увидеть реальность так, как Он ее видит, а не так, как видим ее мы? Верите ли вы, что Он есть свет, который дает нам истинный свет?» — что бы вы ответили? Пусть каждый ответит сам в своем сердце.

Что значит иметь настоящий свет? Что значит ходить в свете? Это значит прежде всего отказаться от фальшивого света: от холодного и пустого света предрассудков относительно других, потому что предрассудки искажают реальность и заряжают нас ненавистью к тем, кого мы осуждаем без милосердия и обвиняем без оснований. Это повседневный наш хлеб! Когда мы сплетничаем о других, мы ходим не в свете, но во мраке. Другим фальшивым светом, обольщающим и двусмысленным, является личный интерес. Если мы оцениваем людей и вещи по критерию нашей прибыли, нашего удовольствия, нашего престижа, мы не творим правду в отношениях и в ситуациях. Если мы идем только по этому пути поиска личной выгоды, то мы ходим во мраке.

Пресвятая Дева Мария, Которая первой приняла Иисуса, свет мира, да испросит для нас благодати принять заново, во время этого Великого Поста, свет веры, чтобы мы могли вновь открыть для себя бесценный дар Крещения, который все мы получили. Пусть этот новый свет изменит наше поведение и наши поступки, чтобы и мы – даже в нашей бедности и малости – были носителями света Христова.

Источник: Радио Ватикана