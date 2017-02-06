Слово Папы Франциска перед воскресной молитвой «Angelus» 5 февраля 2017 года

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В последнее время воскресная Литургия Слова посвящена так называемой Нагорной проповеди из Евангелия от Матфея. В прошлое воскресенье мы познакомились с заповедями блаженств, а сегодня речь пойдет о словах Иисуса, которыми Он характеризует миссию Своих учеников в мире. Господь использует метафору «соли» и «света», и Его наставления обращены к ученикам во все времена, а это значит, и к нам.

Иисус призывает нас распространять Его свет через свидетельство наших добрых дел. Вот Его слова: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф 5,16). Отсюда следует, что в нас можно будет узнать истинных учеников Того, Кто сам есть Свет, не по нашим словам, а по нашим делам. И в самом деле, все наши дела, и хорошие и плохие, оказывают влияние на ближних. А потому, наше задание и наша ответственность в контексте полученного нами дара не позволяют нам присваивать себе свет веры, пребывающий в нас благодаря Иисусу Христу и действию Святого Духа. Мы призваны помочь ему воссиять в мире, дарить его другим людям через наши добрые дела. Такого рода свет требует Света Евангелия – Света преображающего, исцеляющего и гарантирующего спасение всем тем, кто примет его! И мы – носители этого света, если только творим добрые дела.

Если мы раздариваем свет нашей веры, этот свет не гаснет, а сияет еще сильнее. Но он может и погаснуть, если мы не поддерживаем его любовью и делами милосердия. Тем самым образ света перекликается с образом соли. Евангельский фрагмент прежде всего сообщает нам, что мы, как ученики Христа, являемся «солю земли» (Мф 5,13). Соль – это элемент придающий вкус, предохраняющий пищевые продукты от порчи и гниения (во времена Иисуса холодильников еще не было). Поэтому миссия христиан в обществе состоит в том, чтобы придать «вкус» жизни через веру и любовь, кои подарил нам Иисус Христос, а вместе с тем – чтобы нейтрализовывать вредоносные бациллы эгоизма, зависти, злословия и т.д. Эти бациллы разрушают социальный мир в нашем обществе, и их следует заменить гостеприимством, солидарностью, примирением. Но чтобы осуществить эту миссию, нам самим предстоит прежде освободиться от деструктивных влияний мира сего, противостоящих Христу и Евангелию, притом, что у подобного очищения нет конца, его необходимо производить постоянно. Всё это требует повседневных усилий.

Все мы призваны быть «светом» и «солью» в своей социальной среде в обычной повседневности, не покладая рук трудясь для возрождения человека и его окружения в духе Евангелия и в перспективе Божьего Царства. Так пусть же нам неизменно помогает в этом Пресвятая Дева Мария, первая Ученица Иисуса Христа и образец верующих, которые на протяжении всей истории самоотверженно исполняют свое призвание и миссию. И да поможет нам Пресвятая Богородица везде и повсюду принимать посылаемое от Господа очищение и освящение, чтобы в свою очередь стать «солью земли» и «светом миру».

Перевод «Сибирской католической газеты»