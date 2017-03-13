Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» во второе воскресенье Великого Поста, 12 марта 2017 г.

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие второго воскресенья Великого Поста повествует нам о Преображении Иисуса (Мф 17,1-9). Взяв с Собой трех апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – Он поднялся с ними на высокую гору, где имело место необычное явление: «и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф 17,2). Тем самым Господь сделал так, что Божественная слава просияла в Его лице – та слава, которая может быть воспринята людьми через веру в слово Его проповеди и в Его чудеса. Чудо Преображения на горе сопровождалось явлением Моисея и Илии, которые беседовали с Ним (ср. Мф 17,3).

«Сияние», коим было отмечено это чрезвычайное событие, указывает на его подлинную цель: прояснить разум и сердце учеников, дабы они вполне уразумели, кто такой их Наставник. Это – та самая вспышка света, которая мгновенно освещает все глубины тайны личности Иисуса, представляет в истинном свете саму эту Личность со всей Ее историей.

Иисус, решительно направляющийся в Иерусалим, где Ему предстоит быть приговоренным к смертной казни через распятие, стремится подготовить Своих учеников к величайшему соблазну – соблазну Креста, притом, что вера учеников пока не в состоянии справиться с этим соблазном. Он также желает предвозвестить собственное Воскресение, выступая в данном случае в качестве Мессии и Сына Божия. Больше того, Сам Иисус приготовляется к грядущим испытаниям скорбью и величайшими страданиями. В сущности, Иисус являет здесь Себя Мессией, который, однако, радикальным образом расходится с ожиданиями, радикально отличается от общепризнанного образа Мессии, от того, как его себе представляли и каким он должен быть: не могущественный и славный царь, но смиренный и беззащитный раб; не обладатель несметных сокровищ, указывающих на благословение свыше, но бедняк, не имеющий где головы приклонить; не патриарх-отец многочисленного семейства, но бобыль без дома и пристанища.

Вот оно, откровение Бога истинного, несовместимое с общепринятыми схемами, ярчайшее знамение, наилучшим образом вводящее в то скандальное нарушение порядка, коим является Крест. Но именно через Крест Иисус придет к славному Воскресению, к окончательному прославлению, а не преходящему, длящемуся пару минут, каким было Преображение.

Иисус, преобразившийся на горе Фавор, возжелал явить ученикам славу Свою не для того, чтобы избавить их от прохождения через Крест, но для того, чтобы продемонстрировать им, куда приводит Крест. Тот, кто умирает с Христом, с Ним же и воскреснет. Крест есть врата Воскресения. Тот, кто сражается бок о бок с Иисусом, с Ним же будет побеждать. Это и есть благая весть надежды, содержащаяся в Кресте Христовом и призывающая нас к мужеству на протяжении всей нашей жизни. Распятие – это не элемент квартирного интерьера, не украшение наших жилищ. Христианский крест подразумевает призыв к любви, с которой Сам Иисус принес Себя в жертву, чтобы спасти человечество от власти зла и греха. В это время Великого Поста мы благоговейно созерцаем знак креста, Иисуса на кресте: это есть символ христианской веры, это есть знак Иисуса, умершего и воскресшего нас ради. Так давайте же будем отмечать крестом все этапы нашего великопостного странствия, чтобы нам глубже осознать всю серьезность нашего греха и всю ценность Жертвы, коей Искупитель спас нас всех.

Дева Мария умела созерцать славу Иисуса, сокрытую в Его человеческом естестве. Так пусть же Она поможет нам пребывать вместе с Ним в тихой молитве и принять освящение, проистекающее из Его присутствия, чтобы пронести в наших сердцах сквозь самые темные ночи отблеск Его славы.

Перевод «Сибирской католической газеты»