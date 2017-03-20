Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в третье воскресенье Великого Поста, 19 марта 2017 г.

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие третьего воскресенья Великого Поста представляет нам диалог Иисуса с самарянкой (ср. Ин 4,5-42). Эта встреча имела место во время прохождения Иисуса через Самарию – область, расположенную между Иудеей и Галилеей, населенную людьми, к которым иудеи относились с пренебрежением, поскольку считали их раскольниками и еретиками. Однако именно самаряне одними из первых откликнутся на христианскую проповедь апостолов. Ученики пошли в город купить пищу, а Иисус, оставшийся у колодца в одиночестве, попросил напиться у женщины, пришедшей к колодцу, чтобы зачерпнуть воды. С этого, собственно, и начался диалог. «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, самарянки?» — спросила женщина, на что последовал ответ: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. (…) Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин 4,10.14).

Ходить к колодцу и черпать из него воду – дело утомительное и скучное, было бы просто чудесно иметь рядом такой источник, из которого вода бьет ключом! Но Иисус имеет в виду другую воду. Женщина начала думать, что перед ней – пророк, рассказала ему кое-что из своей жизни и стала задавать вопросы, касающиеся религии. Ее жажда любви и полноты жизни не была утолена пятикратным выходом замуж, более того, она впала в глубокое разочарование и ощутила себя обманутой. Женщина была тронута глубоко уважительным отношением к ней Иисуса, и когда Он начал говорить с ней об истинной вере, об отношениях с Богом Отцом «в духе и истине», почувствовала, что этот Человек вполне может быть Мессией, а Иисус, что случалось при Его земной жизни очень редко, подтвердил это: «Это Я, Который говорю с тобою» (Ин 4,26). Он объявил о том, что является Мессией, женщине, имевшей столь неупорядоченную жизнь!

Дорогие братья, вода, дарящая жизнь вечную, была излита в наши сердца в день нашего Крещения. Именно в этот день Бог изменил нас и наполнил Своей благодатью. Однако, вполне возможно, мы забыли про этот дар или низвели его до уровня одного из заурядных биографических данных, или же находимся в поисках «колодцев», вода которых не в состоянии утолить нашей жажды!? Если мы забывает про воду истинную, то начинаем искать «колодцев» с нечистой водой. В этом случае данный евангельский текст предназначен непосредственно для нас! Он – не только про самарянку, но и про нас! Иисус обращается к нам так же, как обращался к самарянке. Разумеется, мы уже кое-что знаем о Нем, но еще не встречались с Ним лично. Мы знаем, кто такой Иисус, но не вступали с Ним в личный контакте, не говорили с Ним, не исповедали Его нашим личным Спасителем. И нынешнее время Великого Поста – это подходящий момент, чтобы приблизиться к Нему, встретиться с Ним в молитве и диалоге от сердца к сердцу, чтобы поговорить с Ним и выслушать Его. И еще это подходящее время, чтобы распознать Его лик в лице кающихся брата или сестры. Тем самым мы сумеем обновить в своих душах благодать Крещения, а также напиться из колодца Слова Божия и Его Святого Духа и, тем самым, открыть, как это радостно, быть зодчими примирения и орудиями водворения мира в повседневной действительности.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария поможет нам непрестанно черпать благодать, эту истекающую из скалы, коей является Христос-Спаситель, воду, дабы мы могли убежденно исповедовать свою веру и с радостью возвещать о чудесах любви Господа милосердного и преисполненного всякого блага.

Перевод «Сибирской католической газеты»