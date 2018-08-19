Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 20-е Рядовое воскресенье. 19 августа 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельский фрагмент сегодняшнего воскресенья презентует нам вторую часть речи Иисуса в синагоге Капернаума. Он произнес ее после того, как накормил большую толпу людей пятью хлебами и двумя рыбами, совершив тем самым чудо так называемого умножения хлебов. Иисус называет Себя «хлебом живым, сшедшим с небес», хлебом, дающим вечную жизнь, добавляя притом: «Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин 6,51). Этот отрывок имеет ключевую значимость и в действительности вызывает бурную реакцию аудитории. Слушатели речи начинают спорить друг с другом: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Ин 6,52). Оказывается, что если знак преломленного хлеба обнаруживает свой истинный смысл дара себя самого, самопожертвования, то тут же возникает непонимание, даже враждебность по отношению к Тому, Кого еще минуту назад собирались вознести на престол в триумфальной процессии. Напоминаем, что Иисус был вынужден скрываться, поскольку Его собирались провозгласить царем.

Иисус продолжает Свою речь: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6,53). Теперь рядом с телом появляется кровь. Плоть и кровь на языке Библии – это конкретный человек. Люди и сами ученики понимают, что Иисус предлагает им войти в близкое общение с Собой, «вкушать» Его, Его человечество, разделяя тем самым с Ним Его дар жизни миру. Это – нечто целиком иное, нежели триумф и иллюзия успеха! Это – Жертва Иисуса, предающего Себя за нас.

Этот Хлеб Жизни, таинство Тела и Крови Христа безвозмездно преподается нам за Евхаристическим столом. У алтаря мы находим всё то, что нас питает и утоляет нашу духовную жажду ныне и вовеки. Всякий раз, участвуя в св. Мессе, мы, в некотором смысле, низводим небеса на землю, ибо на Евхаристической трапезе Тела и Крови Иисуса научаемся тому, что такое жизнь вечная. Это – жизнь для Господа: «Ядущий Меня жить будет Мною» (Ин 6,57). Евхаристия формирует нас таким образом, чтобы мы жили не только для самих себя, но и для Бога и наших братьев. Наше блаженство и вечная жизнь прямо зависят от нашей способности сделать плодоносной евангельскую любовь, полученную нами в Евхаристии.

Сегодня Иисус вновь, как и тогда, повторяет каждому из нас: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин 6,53). Братья и сестры, речь здесь идет не о материальной пище, но о живом и животворящем Хлебе, преподающем саму Божественную жизнь. Приступая к Святому Причастию, мы получаем саму Божественную Жизнь. Для того, чтобы обладать такой Жизнью, нам необходимо питаться Евангелием и любовью к братьям. Отзываясь на приглашение Иисуса вкушать Его Тело и Кровь, мы можем обнаружить у себя очевидную склонность к спорам и сопротивлению, по примеру персонажей сегодняшнего Евангелия. Это имеет место в том случае, если нам трудно строить свою жизнь по примеру жизни Иисуса, держаться Его критериев, а не критериев мира сего. Вкушая эту пищу, мы получаем возможность полностью уподобиться Христу, Его чувствам, Его нравственной позиции. Это весьма важно: приходить на св. Мессу, приступать к Св. Причастию. Ибо причащение – это ничто иное как вкушение живого Христа, преображающее нас изнутри и подготавливающее нас к восхождению на небеса.

Так пусть же Дева Мария поддержит нас в решимости вступить в близкое общение с Иисусом Христом, подпитываясь Его Евхаристией, чтобы стать преломленным хлебом для наших братьев.