Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 19-е рядовое воскресенье. 13 августа, площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Мф 14,22-33) рассказывает историю Иисуса, когда Он, проведя всю ночь в молитве на берегу Галилейского озера, направился к лодке Своих учеников, при этом идя по воде. Лодка находилась посреди озера, остановленная мощным встречным ветром. Увидев идущего по воде Иисуса, ученики решили, что это – призрак, и очень испугались. Однако Он успокоил их: «ободритесь; это Я, не бойтесь» (Мф 14,27). Петр с обычной для него горячностью сказал Ему: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде», и Иисус позвал его: «Иди!» (Мф 14,28-29). Петр выбрался из лодки и пошел по воде к Иисусу, но, обратив внимание на сильный ветер, испугался и стал тонуть. Он закричал: «Господи! спаси меня», и Иисус, протянув руку, вытащил его (Мф 14,30-31).

Эта евангельская история богата символикой и побуждает к размышлениям о нашей вере – вере как отдельных людей, так и церковной общины, в том числе о вере, свойственной нам, присутствующим сегодня на площади. Имеет ли веру наша церковная община? Каково состояние веры каждого из нас и веры нашей общины? Лодка – это жизнь каждого из нас, и в той же мере – жизнь Церкви. Противный ветер означает тяготы и испытания. Вызов Петра: «Господи, повели мне прийти к Тебе» и его крик: «Господи, спаси меня!» весьма напоминают наше горячее желание почувствовать близость Господа и, вместе с тем, страх и тревогу, посещающие нас в трудные минуты нашей жизни и жизни наших общин, минуты, отмеченные внутренней немощью и внешними проблемами.

В такую минуту Петру уже было недостаточно твердо данного Иисусом слова, слова, ставшего прочной веревкой, за которую можно было уцепиться, чтобы выбраться из опасной и бурной водной глубины. Нечто подобное может случиться и с нами. Если не держаться слов Господа а, для пущей уверенности, обращаться к гороскопам и гадателям, то неизбежно начнешь тонуть. Это значит, что твоя вера не так уж и сильна. Сегодняшнее Евангелие сообщает нам, что вера в Господа и Его слова не приводит нас на путь, на котором всё было бы просто и гладко, не избавляет нас от житейских бурь. Вера дает уверенность в Присутствии, в присутствии Иисуса, которое помогает нам одолевать житейские бури, дает уверенность в том, что есть такая рука, которая поддерживает нас, помогает преодолеть трудности, указывает нам путь, в том числе и во тьме. Таким образом становится понятно, что вера вовсе не избавляет от житейских проблем. Но она поддерживает нас в пути и придает ему смысл.

Также этот фрагмент чудесным образом иллюстрирует реальность Церкви во все времена: лодка, продвигаясь по своему маршруту, вынуждена преодолевать встречные ветра и бури, угрожающие перевернуть ее. От крушения ее спасают не только бесстрашие и умения плывущих на ней людей: гарантия спасения – это вера во Христа и Его слово. Вот эта гарантия: вера в Иисуса и Его слово. Находясь в этой лодке, мы в безопасности, несмотря на всё наше ничтожество и немощи. Это в первую очередь так, когда мы преклоняем колени и воздаем почитание Господу, подобно ученикам, которые в конце данного эпизода «поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Мф 14,33). Как же это чудесно, сказать Иисусу: «Истинно Ты Сын Божий!» (Мф 14,33). Повторим эти слова все вместе: «Истинно Ты Сын Божий!»

И пусть Дева Мария поможет нам пребыть сильными в вере, чтобы противостоять житейским бурям, чтобы остаться в ладье Церкви, не поддаваясь соблазну перебраться в привлекательные, но хлипкие шлюпки идеологий, моды и лозунговых клише!

Перевод «Сибирской католической газеты»