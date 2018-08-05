Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 18-е Рядовое воскресенье. 5 августа 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В эти последние воскресенья литургия представила нам образ преисполненного заботливости Иисуса выходящего навстречу людям и их нуждам. В сегодняшнем же евангельском чтении (Ин 6,24-35) перспектива изменяется: теперь уже народ, обнаружив свою нужду в Иисусе, в очередной раз принимается искать Его. Однако Иисусу мало, чтобы люди Его искали. Он желает, чтобы люди знали Его, чтобы Его поиски и встреча с Ним имели бы более далекоидущие последствия, нежели одно только мгновенное удовлетворение материальных потребностей. Иисус пришел, чтобы принести нам нечто большее, чтобы открыть перед нами более широкие жизненные горизонты, нежели одни только ежедневные хлопоты о еде, одежде, карьере и т.д.

Потому, обращаясь к народу, Он воскликнул: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин 6,26). Тем самым Он побуждает людей сделать еще один шаг вперед, задуматься о значении чуда, а не только об извлеченной из него пользе. В действительности приумножение хлебов и рыбы – это символ величайшего дара, преподнесенного Отцом человечеству, дара, коим является Сам Иисус! Это Он истинный «хлеб с небес» (Ин 6,35), способный насытить не только плоть, но также и душу. В нем – духовное подкрепление способное утолить самый сильный голод. Потому-то Он призывает народ заботиться «не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Речь здесь идет о пище, которую Иисус предлагает нам ежедневно: Его слове, Его Теле, Его Крови.

Народ внимает приглашению Господа, но не понимает его смысла, как это часто бывает свойственно и нам. Люди спрашивают: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» (Ин 6,28). Им, пришедшим послушать Иисуса, кажется, что Он призывает их соблюдать некие предписания, чтобы произошли новые, подобные умножению хлебов, чудеса. Это весьма распространенное искушение – сводить религию к исполнению ряда каких-то предписаний, проецируя на наши отношения с Богом образ отношений между слугами и их господином: слугам надлежит исполнять задания, порученные им господином, чтобы заслужить его благосклонность. Всё это нам очень знакомо. Поэтому люди и стремятся получить от Иисуса конкретный ответ, что именно им следует делать, чтобы заслужить благосклонность Бога. Но ответ Иисуса звучит весьма неожиданно: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин 6,29).

Эти Его слова обращены сегодня также и к нам: дело не столько в том, чтобы что-то «делать», но в том, чтобы «веровать в Того, Кого Он послал». Иными словами, именно вера в Иисуса позволяет нам «творить дела Божии». Если мы позволим Иисусу включить нас в отношения любви и доверия Ему, у нас появится способность творить добро, имеющее евангельский аромат, добро для блага братьев, для удовлетворения их нужд.

Господь призывает нас не забывать, что, хотя необходимо заботиться и о материальной пище, еще более важно развивать отношения с Ним, утверждаться в вере в Него – «Хлеб Жизни», пришедший в мир, чтобы утолить наш голод истины, справедливости и любви. Так пусть же Дева Мария сегодня, когда мы вспоминаем освящение римской базилики Санта-Мария-Маджоре, поддержит нас на нашем пути веры и поможет нам с радостью вверить себя Божию замыслу относительно нашей жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»