Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 14-е Рядовое воскресенье. 8 июля 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

На страницах сегодняшнего Евангелия (Мк 6,1-6) речь идет про Иисуса, вернувшегося в Назарет, чтобы в субботний день выступить с поучениями в местной синагоге. С тех пор, как Он покинул этот город и начал свою проповедь в окрестных деревнях и селениях, Его ноги не было на «малой родине». И вот, Он вернулся. Таким образом Его земляки получили возможность впервые воочию услышать сына своей земли, чья слава мудрого наставника и могущественного целителя уже гремела по всей Галилее и даже за ее пределами. Однако кажущийся успех неожиданно оборачивается отвержением Иисуса со стороны Его соотечественников. Он даже не смог сотворить ни одного чуда, а всего лишь исцелил нескольких человек (Мк 6,5). События того дня были подробно описаны евангелистом Марком: жители Назарета поначалу слушали и дивились. А потом понеслись недоуменные расспросы: «Откуда у Него всё это? Что это за мудрость?». Завершилось всё возмущением: как это может делать простой плотник, сын Марии, выросший здесь же, на их глазах. Иисус завершил Свое выступление фразой, с того времени ставшей «крылатым выражением»: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем» (Мк 6,4).

Нас интересует вопрос, почему жители Назарета, на глазах которых вырос Иисус, так легко переходят от восхищения к неверию? Они сравнивают весьма скромное происхождение Иисуса и Его нынешние способности: Он был плотником, не закончившим своего образования, однако же проповедует лучше книжников и творит чудеса. Вместо того, чтобы принять реальность такой, какова она есть, они удивляются. С точки зрения жителей Назарета Бог слишком велик, чтобы унизиться настолько, дабы вещать через столь незначительного человека. Но в этом и состоит соблазн воплощения: каким тревожащим может показаться событие, вследствие которого Бог стал плотью и с тех пор думает человеческим разумом, трудится и действует человеческими руками, любит человеческим сердцем. Он – Бог, Который устает, ест и спит как каждый из нас. Сын Божий переворачивает вверх дном все человеческие представления: не ученики умыли ноги Господу, но Господь омыл ноги Своим ученикам (Ин 13,1-20). Именно здесь следует искать истоков соблазна и недоверия, причем не только в ту, но и в любую эпоху, включая и нынешнюю.

Совершенный Иисусом переворот побуждает Его учеников, живших вчера и живущих сегодня, сделать испытание совести как индивидуальное, так и коллективное. Ведь и в наше время могут существовать предубеждения мешающие пониманию реальности. И также и сегодня Господь призывает нас к смиренному вслушиванию и послушному ожиданию, ибо благодать Божия частенько посещает нас в таком виде, в каком мы не чаяли ее увидеть. Вспомним, например, Мать Терезу Калькуттскую. Маленькая монахиня – никто не поставил бы на нее и десяти копеек – вдруг вышла на улицу, чтобы быть рядом с умирающими, помогать им покинуть этот мир достойно. Эта маленькая монахиня своими и молитвами и трудами соделала истинное чудо! Маленькая женщина произвела революцию в церковном служении милосердия. Это – актуальный пример того, как Бог исцеляет наше недоверие.

От нас же требуется изо всех сил стараться открыть свое сердце и свой разум, дабы суметь принять эту приходящую к нам Божию реальность. Речь идет о вере: отсутствие веры – это препятствие для действия Божией благодати. Многие крещеные живут так, как если бы Христа не было: они воспроизводят жесты и внешние признаки веры, но при этом не обнаруживают реальной приверженности личности Иисуса и Его Евангелию. Всякий христианин призван к тому, чтобы углубить эту основополагающую принадлежность, делая всё возможное, чтобы засвидетельствовать ее своей последовательной жизненной позицией, путеводной нитью которой является любовь.

Так попросим же Господа через заступничество Пресвятой Девы Марии смягчить затверделость наших сердец и узость наших умов, дабы нам открыться Его благодати, Его истине, Его посланию добра и милосердия, адресованному всем людям без какого-либо исключения.

Перевод «Сибирской католической газеты»