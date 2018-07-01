Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 13-е Рядовое воскресенье. 1 июля 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого воскресенья (Мк 5,21-43) повествует о двух содеянных Иисусом чудесах и притом описывает их как своего рода триумфальный поход жизни. Сначала евангелист упоминает некого Иаира, одного из начальствующих в синагоге. Он пришел к Иисусу и попросил Его поскорее побывать у него дома, поскольку его 12-летняя дочка находится при смерти. Иисус ответил согласием и отправился в путь вместе с Иаиром. Но когда они еще были в пути, пришло известие, что девочка умерла. Мы можем представить себе отчаяние отца. Однако Христос говорит ему: «Не бойся, только веруй!» (Мк 5,36). Придя в дом Иаира, Иисус велит всем плакальщикам выйти. Были там и голосящие во всю силу женщины. Иисус входит в комнату, где лежит мертвая девочка, только в сопровождении ее родителей и трех ближайших учеников и, обращаясь к умершей, говорит: «Девица, тебе говорю, встань!» (Мк 5,41). И девочка тут же очнулась, словно бы пробудившись от глубокого сна.

В канву повествования об этом чуде воскрешения евангелист Марк вплел еще иную историю, об исцелении женщины, страдавшей кровотечением и выздоровевшей, едва коснувшись края одежд Христа (Мк 5,27). Здесь бросается в глаза то обстоятельство, что вера этой женщины притягивает Божественную исцеляющую силу, можно даже сказать, крадет ее у Иисуса, так что Он, почувствовав, что «вышла из Него сила», хочет узнать, почему это произошло. И когда женщина в великом смущении подошла к Нему и, пав на колени, во всём Ему призналась, Он произнес: «Иди дщерь, вера твоя спасла тебя» (Мк 5,34).

Итак, перед нами две взаимосвязанные истории, в центре которых – вера. Иисус в них показан самим Источником жизни: Он возвращает жизнь тем, кто полностью уповает на Него. Два главных героя этих эпизодов, отец умирающей девочки и больная женщина, не были учениками Иисуса, однако же были услышаны благодаря своей вере. У них была вера во Христа. Отсюда становится ясно, что вступить на путь Господень призваны все без исключения: никто не должен считать себя недостойным, замахнувшимся на что-то «не почину», не имеющим права рассчитывать на помощь от Господа. Чтобы получить доступ к Сердцу Иисуса, достаточно исполнить только одно требование: ощущать нужду в исцелении и уповать на Него. Я спрашиваю у вас: ощущаете ли вы потребность в исцелении? Есть у вас какой-то грех, какая-то проблема? А, сознавая свою нужду, доверяем ли мы Иисусу?

Иисус приходит, чтобы вычленить таких людей из толпы, чтобы вывести их из анонимности, чтобы избавить их от страха перед жизнью и призвать их к смелому деянию. Он делает это и взглядом, и словом, воздвигая человека, прошедшего через многие скорби и унижения. Таким же образом и мы призваны научиться этим словам, которые освобождают, и этим взглядам, способным вернуть жизнь тем, кто ее лишен.

В услышанном нами евангельском тексте переплетаются темы веры и новой жизни, и это потому, что Иисус пришел одарить новой жизнью всех без исключения. Войдя в дом, где лежала мертвая девочка, Он первым делом выгоняет всех плачущих и голосящих, заявляя: «Девица не умерла, но спит» (Мк 5,39). Иисус – Господь, и для Него физическая смерть – не более, чем сон, а потому у нас нет повода отчаиваться. Та смерть, которой и в самом деле следует бояться, – это ад закосневшего во зле сердца! Вот что должно нас по-настоящему пугать. Нам следует весьма опасаться, если мы замечаем, что наше сердце ожесточается, что оно становится похожим на забальзамированного мертвеца. Это значит, что наше сердце находится при смерти. И всё-таки грех, и всё-таки эти «забальзамированные сердца» – это не последнее слово в глазах Иисуса. Ведь Он возвестил нам бесконечное Отчее милосердие. И даже если мы низверглись в пропасть, у нас всё же есть шанс услышать Его деликатный, но, вместе с тем, такой сильный голос: «Тебе говорю, встань!»

Так попросим же Деву Марию сопровождать нас в странствии веры и исполненной конкретики любви, прежде всего к тем, кто в ней нуждается. И мы попросим Ее материнского заступничества за наших страждущих духовно и физически братьев.

Перевод «Сибирской католической газеты»

Фото: Vatican News