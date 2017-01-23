Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень». 22 января 2017 года

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее евангельское чтение (Мф 4,12-23) повествует о начале проповеди Иисуса в Галилее. Он оставляет Назарет, эту горную деревушку, и поселяется в Капернауме, важном центре на берегу озера, населенном по преимуществу язычниками и расположенном на пересечении путей, соединяющих Средиземное море с Месопотамией. Этот выбор свидетельствует, что Его учение предназначалось не только соотечественникам-иудеям, но и всем жителям так называемой «Галилеи языческой» (Мф 4,15). С точки зрения Иерусалима эта страна была географически периферийной и религиозно нечистой: в ней проживало много язычников, иудеи перемешивались с теми, кто не принадлежал к Израилю. Поэтому считалось, что Галилее не может принадлежать значительной роли в истории Спасения. Однако же именно отсюда излился тот «свет», который был предметом наших размышлений в предыдущее воскресенье, – свет Христов! Он воссиял именно из Галилеи.

Послание Иисуса служит продолжением послания Иоанна Крестителя, возвестившего «Царство Небесное» (Мф 4,17). Оно не подразумевает установления нового политического порядка, но означает исполнение Завета между Богом и Его народом, что имеет следствием наступление времён мира и справедливости. Чтобы вступить в этот Новый Завет с Господом, необходимо «обратиться», т.е. поменять свой образ мысли и образ жизни. Здесь важно подчеркнуть: обращение не сводится к изменению образа жизни, но обязательно требует и изменения мышления. Менять нужно не одежды, а нравы! Иисус отличается от Иоанна Крестителя стилем и методом. Иисус ведет жизнь странствующего пророка. Он не ждет, когда люди придут к нему, а сам идет к людям. Он всегда в пути. Его первые миссионерские маршруты пролегают по берегам Галилейского озера, в контакте с простыми людьми, прежде всего рыбаками. Иисус не только возвещает приближение Царствия Божия, но и ищет спутников, которые разделят с Ним служение Спасения. Так Он встречает братьев Симона и Андрея, Иакова и Иоанна, и говорит им: «Идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков» (Мф 4,19). Призвание от Господа настигает будущих апостолов в разгар их повседневных трудов: Господь является нам не чрезвычайным и сверхъестественным образом, но в нашей повседневной жизни. Именно в этой жизни мы призваны обрести Господа, и в ней Он нам и является. Он позволяет нашему сердцу почувствовать Его любовь, и тогда, в диалоге с Ним, наши сердца преображаются, причем всё это происходит в обычной повседневной реальности. Ответ четырех рыбаков был мгновенным и решительным: «И тотчас, оставив сети, последовали за Ним» (Мф 4,20). Мы знаем, что эти люди прежде были учениками Иоанна Крестителя и, благодаря его свидетельству, уже уверовали в Иисуса как в Мессию (Ин 1,35-42).

И мы, христиане нашей эпохи, можем с радостью возвещать свою веру и свидетельствовать о ней благодаря тому, что когда-то состоялось это первое возвещение, благодаря тому, что те люди оказались бесстрашными и смиренными и великодушно откликнулись на призыв Иисуса. На берегу озера, в стране, от которой ничего не ожидали, возникла первая община учеников Христа. Так пусть же память об этих истоках пробудит в нас желание понести слово, любовь и нежность Иисуса во все социальные слои, даже самые труднодоступные и враждебные. Понести всё это на все без исключения окраины. Всё пространство человеческого бытия – это та почва, которую нужно щедро засевать семенами Евангелия, способными принести плоды Спасения.

И пусть Дева Мария поможет нам Своим материнским заступничеством с радостью откликнуться на призыв Иисуса и посвятить себя служению Божьему Царству.

Перевод «Сибирской католической газеты»