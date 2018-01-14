Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е Рядовое воскресенье. 14 января 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангельское чтение (Ин 1,35-42), подобно чтениям праздников Богоявления и Крещения Господня, посвящено явлению Господа. На этот раз оно имеет место в момент, когда Иоанн Креститель указывает на Него своим ученикам как на «Агнца Божия» (Ин 1,36), приглашая их последовать за Ним. То же самое происходит и с нами: мы призваны в нашей повседневной жизни следовать за Тем, о Ком мы размышляли под сенью тайны Рождества Христова. Поэтому сегодняшнее Евангелие очень удачно вводит нас в Рядовое время – время, способствующее проверке нашего пути веры в обыденности, в динамике, связывающей Откровение и Подражание, Явление и Призвание.

В Евангельском повествовании указаны существенные моменты пути веры для учеников всех времён, включая и нас, начиная с вопроса, обращенного Иисусом к двум ученикам, стоявшим с Иоанном Крестителем: «Что вам надобно?» (Ин 1,38). Это – тот же вопрос, с которым ранним утром в день Пасхи Воскресший обращается к Марии Магдалине: «Жено, кого ищешь?» (Ин 20,15). Все мы, чисто по-человечески, чего-то ищем: ищем счастья, любви, хорошей полноценной жизни. Бог Отец подарил нам всё это в Своем Сыне Иисусе.

В этих поисках ключевой является роль подлинного свидетеля, человека, первым отправившегося в путь и встретившего Господа. В Евангелии этим свидетелем является Иоанн Креститель. Потому-то он и может себе позволить отослать своих учеников к Иисусу, Который вводит их в новый опыт, предлагая им: «Пойдите и увидите». Эти два ученика никогда не забудут очарования той встречи: она настолько врежется в их память, что евангелист даже точно укажет ее время: «Было около десятого часа». Мы можем обладать многообразным опытом, реализовать многочисленные планы, иметь отношения со множеством людей, но только личная встреча с Иисусом в известное одному только Богу время способна сделать нашу жизнь по-настоящему осмысленной, а наши проекты и инициативы – плодотворными.

Недостаточно создать себе представление о Боге, базируясь исключительно на услышанном. Необходимо лично отправиться в путь, чтобы найти Божественного Наставника, и с этой целью пойти туда, где Он живёт. Вопрос, заданный двумя учениками Иисуса: «Где живёшь?» (Ин 1,38) имеет глубокий духовный смысл: в нём сквозит желание дознаться, где живёт Учитель, чтобы остаться вместе с Ним. Жизнь верой подразумевает сильнейшее желание быть с Господом, а потому требует постоянных поисков места, где Тот проживает. Отсюда следует, что мы призваны преодолеть рутинную, обыденную набожность, взыскуя живой встречи с Иисусом в молитве, в размышлении о Слове Божием, в принятии Святых Таинств, чтобы быть с Ним и плодоносить, благодаря Его за Его помощь, за Его благодать. Искать Иисуса, встретить Иисуса, пойти за Иисусом – вот этот путь.

Так пусть же Дева Мария поддержит нас в этом желании последовать за Иисусом: пойти и остаться там, где Он живет, чтобы услышать Его Слово жизни, чтобы присоединиться к Тому, Кто берет на Себя грех мира, чтобы обрести в Нем надежду и духовное ревность.

Перевод «Сибирской католической газеты»