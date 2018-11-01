Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Всех Святых. 1 ноября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее первое чтение из Книги Апокалипсиса рассказывает нам о Небесах и помещает нас перед лицом «великого множества», которого невозможно исчислить, собранного «из всех народов, племен, родов, языков» (Откр 7,9) Это — святые! Что же они делают «на небесах»? Они поют хором, в ликовании славословят Бога. Как бы это было чудесно, услышать их пение… Но мы сё же можем себе его представить. Знаете как? В ходе Святой Мессы, когда поем: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф…» Как свидетельствует о том Библия, данный гимн пришел к нам прямо с небес, его исполняют на небесах, этот гимн хвалы (ср. Ис 6,3; Откр 4,8). Поэтому, воспевая «Свят, Свят, Свят…» мы не только вспоминаем святых, но делаем то, что делают они: в этот момент Мессы мы солидарны с ними более, чем когда-либо еще.

Мы солидарны со всеми святыми, не только с самыми известными, чьи имена вошли в календарь, но и с «живущими за соседней дверью», с нашими близкими и знакомыми, которые тоже вошли в это «великое множество». Это значит, что сегодня у нас семейный праздник. Святые близки к нам, больше того, они самые настоящие наши братья и сестры. Они понимают нас, любят нас, знают, что на самом деле послужит нам ко благу, помогают нам, ждут нас. Они сами счастливы и желают, чтобы мы были счастливы с ними в раю тоже.

И по этой причине они приглашают нас вступить на путь счастья, указанный в сегодняшнем Евангелии, путь столь великолепный и хорошо известный: «Блаженны нищие духом…, блаженны кроткие…, блаженны чистые сердцем…» (Мф 5,3-8). Но как же так? Евангелие настаивает: блаженны нищие, в то время как мир утверждает: блаженны богатые. Евангелие сообщает: блаженны кроткие, а, между тем, мир — блаженны нахальные. Евангелие твердит: блаженны чистые сердцем, а мир — напротив: блаженны хитрые и беззаботные. Может показаться, что путь евангельских блаженств, путь святости, ведет к поражению. И, тем не менее, именно святые держат в руках символ победы — пальмовые ветви, как нам о том напоминает первое чтение. Это они победили, а не мир. И это они призывают нас встать на их сторону, на сторону Бога, Который Сам Свят.

Так спросим же самих себя: на чьей стороне мы? На стороне Небес или на стороне земли? Для кого мы живем: для Господа или для себя самих? Для вечного блаженства или для сиюминутного удовлетворения? Спросим себя: в действительности ли мы стремимся к святости или удовольствуемся тем, чтобы оставаться обычными христианами, не знающими ни позора, ни славы, верующими в Бога, уважающими ближнего, но не больше того? Господь «требует от нас всего, а предлагает истинную жизнь, блаженство, для которого мы и были сотворены» (Апостольское обращение Gaudete et exsultate,1). Итак: либо святость, либо ничего! Это весьма полезно, позволить святым спровоцировать нас. Они не ведали компромиссов, живя на земле, а теперь «болеют за нас» с высот, ожидая, что мы изберем Бога, смирение, кротость, милосердие, целомудрие, что мы возревнуем о небесном, а не о земном.

Сегодня эти наши братья и сестры не просят нас еще раз послушать чудесные Евангельские строки, они просят нас жить ими, вступить на путь блаженств. Речь не о том, чтобы начать творить что-то чрезвычайное, а о том, чтобы изо дня в день следовать путем, ведущим на Небеса, к семейному очагу, домой. Тем самым мы прямо сегодня прозреваем свое будущее, мы празднуем то, ради чего и были сотворены: мы были сотворены, чтобы никогда не умереть, мы были сотворены, чтобы вкушать Божие блаженство! И Господь подбадривает нас и заверяет вступивших на путь блаженств: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах» (Мф 5,12).

Так пусть же Матерь Божия, Царица святых, поможет нам со всей решительностью проследовать путем святости. И Она же — Врата Небесные — да введет дорогих нам усопших в небесную семью.

Перевод «Сибирской католической газеты»