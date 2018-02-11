Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 6-е Рядовое воскресенье. 11 февраля 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это воскресенье Евангелие от св. Марка выводит на сцену Иисуса, исцеляющего от различных болезней. В этот контекст следует поместить и Всемирный день больного, который отмечается сегодня, 11 февраля, в праздник Богородицы Лурдской. Таким образом, с исполненным сердечности взглядом, брошенным в сторону грота Масабьель, мы взираем на Иисуса как истинного Целителя тела и души, посланного Богом Отцом в мир, чтобы излечить человечество, израненное грехом и его последствиями.

На страницах сегодняшнего Евангелия (Мк 1,40-45) повествуется об исцелении человека, страждущего от проказы, болезни, которая в Ветхом Завете рассматривалась как серьезная форма ритуальной нечистоты и влекла за собой исключение больного из общества. Состояние последнего тем более было отчаянным, поскольку он, разделяя миропонимание своего времени, ощущал себя нечистым не только перед людьми, но и перед Богом. Потому-то евангельский прокаженный и взывает к Иисусу такими словами: «Если хочешь, можешь меня очистить» (Мк 1,40).

Услышав эти слова, Иисус проявил жалость (Мк 1,41). Весьма важно сосредоточить наше внимание на внутренней реакции Иисуса, как мы это делали неоднократно на протяжении празднования Юбилея Милосердия. Ты не поймешь дела Христа, не поймешь Самого Христа, если не проникнешь в Его сердце, преисполненное участия и милосердия. Это расположение сердца побуждает Его протянуть руку помощи человеку, страждущему от проказы, дотронуться до него и сказать ему: «Хочу, очистись» (Мк 1,41). Наиболее шокирующим моментом здесь является тот факт, что Иисус касается прокаженного, хотя это было абсолютно запрещено Законом Моисея. Прикосновение к прокаженному означало также и внутреннее, духовное заражение. Такой человек сам становился нечистым.

Но в данном случае не прокаженный воздействует на Иисуса, инфицируя Его, а Иисус воздействует на прокаженного, даря ему исцеление. При виде этого исцеления мы восхищаемся, кроме сочувствия и милосердия, также и смелостью Иисуса, не испугавшегося ни заражения, ни нарушения правил. Его единственным желанием было избавить человека от тяготевшего над ним проклятия.

Братья и сестры, никакая болезнь не является причиной нечистоты. Несомненно, болезнь поражает всего человека, но она никоим образом не затрагивает его отношений с Богом и не мешает им. Наоборот, человек в этой ситуации может стать ближе к Богу. Это грех делает нас нечистыми! Эгоизм, гордыня, погружение в мир разврата – это есть заболевания сердца, от которых нам необходимо очиститься, взывая, по примеру прокаженного, к Иисусу: «Если хочешь, можешь меня очистить». И теперь давайте останемся на мгновенье в тишине, и пусть каждый из нас задумается о том, что происходит в нашем сердце, заглянет в себя, чтобы обнаружить свою «нечистоту», свои грехи. И пусть каждый из нас в молчании, говоря одним только сердцем, скажет Иисусу: «Если хочешь, можешь меня очистить!» И всякий раз, когда мы приступаем к Таинству покаяния с сокрушенным сердцем, Господь повторяет нам опять и опять: «Хочу, очистись». Какая же это радость! Тем самым с нас сходит проказа греха, мы с ликованием возвращаемся к жизни, в нашем сыновнем союзе с Богом и будучи полностью интегрированными в социум.

Так будем же через предстательство Девы Марии, нашей Пренепорочной Матери, умолять Господа, исцеляющего болящих, чтобы Он в бесконечном милосердии Своем обработал и наши душевные раны, обновляя в нас надежду и мир сердечный.

Перевод «Сибирской католической газеты»