Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е Рядовое воскресенье. 4 февраля 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшнего воскресенья содержит продолжение рассказа об одном дне, проведенном Иисусом в Капернауме. Это была суббота – еженедельный праздничный день для иудеев (Мк 1,21-39). На этот раз евангелист Марк подчеркивает связь между чудесами Иисуса и пробуждением веры у встречаемых Им людей. И в самом деле, знамениями исцеления разных видов болезней Господь хочет вызвать реакцию веры.

День Иисуса в Капернауме начинается с исцеления тещи Петра и завершается сценой встречи с земляками, собравшимися у дверей дома, где Он остановился. Эти люди привели к Нему всех своих больных. Люди в толпе, отмеченные физическим страданием и духовною немощью, представляют собой, так сказать, «живое окружение», в котором протекает миссия Иисуса. Он исполняет ее словом и делом, которыми исцеляет и утешает. Иисус пришел не для того, чтобы принести спасение в некой лаборатории; Он не произносит проповедей, созданных в некой лаборатории, в отрыве от народа. Нет, Он пребывает среди масс, среди людей. Заметьте, что большая часть публичного служения Иисуса прошла в пути, среди людей, и состояла в том, чтобы исцелять их физические и духовные раны. Эти массы, эти люди угнетены многими скорбями, о которых весьма часто упоминает Евангелие. Эти люди несут бремя тяжкого труда и своих проблем. И к этим бедным людям обращена освобождающая и обновляющая могучая деятельность Иисуса. Таким образом, для масс народа – поздним вечером, заканчивается субботний день. Но что вслед за этим делает Иисус?

На рассвете следующего дня Христос незамеченным выходит за городские врата и направляется в пустынные места, чтобы там помолиться. Иисус молится. Таким образом Он избавляет также и Свою личность, и Свою миссию от соблазна триумфализма, неправильно понимающего смысл чудес и духовной власти Христа. На самом деле, чудеса – это «знамения», на которые следует откликнуться с верой; знамения, постоянно сопровождаемые словами, поясняющими их смысл. Знамения и сопровождающие их слова пробуждают веру Божественной силой Христовой благодати.

В заключительной части сегодняшнего фрагмента (Мк 1,35-39) показано, что самое подходящее место для возвещения Иисусом Царствия Божия – как раз в пути. Иисус разъясняет это ученикам, отправившимся на Его поиски с желанием вернуть Его в свой город. Ученики пошли и нашли Его молящимся, и предложили Ему вернуться. Но что ответил им Иисус? «Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедывать, ибо Я для того пришел» (Мк 1,38). Это был путь Сына Божия и таким будет путь Его учеников. Таким должен быть путь каждого христианина. Этот путь, как место радостного возвещения Евангелия, помещает всю миссию Церкви под знаком «хождения», под знаком паломничества, под знаком «движения» и ни в коем случае – не под знаком неподвижности.

Так пусть же Мария Дева поможет нам открыться гласу Святого Духа, призывающего Церковь всё основательнее устанавливать свой шатер в самой гуще людей, чтобы принести всем без исключения исцеляющие слова Иисуса, Лекаря души и тела.

Перевод «Сибирской католической газеты»