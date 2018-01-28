Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е Рядовое воскресенье. 28 января 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого воскресенья (см. Мк 1,21-28) является частью более объемного фрагмента, известного как «день в Капернауме». В центре сегодняшнего повествования – экзорцизм, в котором Иисус явил Себя сильным в слове и деле пророком.

Он вошел в синагогу в Капернауме в субботу и начал учить. Народ дивился Его словам, ибо они звучали необычно и были непохожи на речи, которые привыкли слышать в синагоге. Книжники тоже учили, но «без власти», а Иисус учил как «власть имеющий», как полноправный Посланник Божий, а не как обычный человек, вынужденный основывать свое учение на прежде существующих традициях. Иисус обладает всей полнотой власти. Его учение – новое, и Евангелие утверждает, что люди воспринимали его как «новое учение со властью» (Мк 1,27).

В то же время, Иисус демонстрирует Свою власть на деле. В капернаумской синагоге находился одержимый нечистым духом человек, который обратил на себя внимание выкриками: «Оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий» (Мк 1,24). Дьявол говорит истину: Иисус пришел его погубить, одержать над ним победу. Упомянутый нечистый дух знал силу Иисуса и, вместе с тем, возвестил Его святость. Иисус запретил ему, повелев: «Замолчи и выйди из него» (Мк 1,25). Этих нескольких сказанный Иисусом слов оказалось достаточно, чтобы ниспровергнуть сатану: он вышел из человека, как сообщает Евангелие, «сотрясши его и вскричав громким голосом» (Мк 1,26).

Увиденное очень удивило присутствующих. Все они были весьма обеспокоены и спрашивали друг друга: «Что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему?» (Мк 1,27). Могущество Иисуса подтверждает авторитет Его учения. Он не только произносит какие-то слова, но и действует. Тем самым Он являет замысел Божий в слове и действенности поступков. И в самом деле, в Евангелии мы видим, что в Своем земном служении Иисус являл Божию любовь как в проповеди, так и в многочисленных жестах внимания и помощи по отношению к больным, нуждающимся, детям, грешникам…

Иисус является нашим Наставником, сильным в слове и деле. Иисус ниспосылает нам весь тот свет, который просвещает временами очень темные пути нашей жизни. Он ниспосылает также силу, необходимую для перенесения тягот, испытаний и искушений. Задумаемся, какой же великой благодатью является для нас знакомство со столь могущественным и таким благим Богом! Он – наш Наставник и Друг, указующий нам путь и заботящийся о нас, особенно если мы находимся в нужде.

Так пусть же Мария Дева, Жена, умевшая слушать, поможет нам стяжать тишину и внутри, и вне нас, чтобы выслушать, среди мирского шума, послание миру, звук самого сильного, какое только может быть, Слова: слова Ее Сына Иисуса, возвещающего нам, в чём заключается смысл нашего существования, и освобождающего нас от всех форм рабства, включая и рабство лукавому.

Перевод «Сибирской католической газеты»