Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 33-е Рядовое воскресенье. 18 ноября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В евангельском отрывке этого воскресенья (Мк 13,24-32) Господь хочет подготовить Своих учеников к грядущим событиям. Произнесенная Им речь касается в первую очередь не конца света, а скорее является приглашением как следует жить сегодняшним днем и всегда быть готовыми к тому моменту, когда мы будем призваны дать отчет о том, как мы жили. Иисус говорит: «В те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего» (Мк 13,24-25). Эти слова побуждают нас вспомнить первые страницы Книги Бытия, описывающие сотворение мира. Солнце, луна, звезды с начала времён сияли в должном порядке и, будучи знамением жизни, изливали свет. Здесь же они изображены в состоянии упадка, низвергающимися во тьму и хаос, что и будет знаком конца. Но свет, который воссияет в тот последний день, будет уникальным и новым: это будет свет Господа Иисуса, Грядущего во славе со всеми святыми. В ходе той Встречи мы, наконец, увидим Его Лик в полном сиянии Пресвятой Троицы; Лик, излучающий любовь, пред Коим предстанет в истине каждый человек.

История человечества, как и личная история каждого из нас, не может быть понята в качестве простой последовательности слов и фактов, не имеющих особого значения. Ее нельзя интерпретировать и в свете фатализма, как если бы всё было заранее предопределено судьбой. В таком случае не оставалось бы места свободе и обессмысливались бы поступки, проистекающие из подлинно свободного решения. Однако в сегодняшнем Евангелии Иисус настаивает, что история целых народов и отдельных людей имеет свое завершение и цель. Эта цель, которая должна быть обязательно достигнута, — окончательная встреча с Господом.

Мы не знаем когда и как это произойдет. Господь подчеркнул, что этого «никто не знает: ни Ангелы в небе, ни Сын» (Мк 13,32). Всё это составляет сокровенную тайну Отца. Мы знаем, однако, один фундаментальный принцип, с которым обязаны считаться: «Небо и земля прейдут – говорит Иисус, – а слова Мои не прейдут» (Мк 13,31). Это по-настоящему ключевой момент. В тот день каждому из нас предстоит осознать, была ли озарена светом Слова Божия наша личная жизнь, или же мы повернулись к нему спиной, предпочитая доверять лишь собственным словам. Это та минута, когда нам предстоит раз и навсегда препоручить себя любви Отчей и ввериться Его милосердию.

Этой минуты не избежать никому. Никто из нас не сможет уклониться от нее. Хитрость, к которой мы часто прибегаем, чтобы сделать более убедительным устраивающий нас образ, окажется бесполезной; равным образом, утратят свою власть деньги и другие экономические инструменты, с помощью которых мы самонадеянно пытаемся купить всё и вся. При себе мы будем иметь лишь то, что делали в этой жизни, веруя в Его слова: всё и ничего кроме того, что пережили или упустили по халатности. Мы заберем с собой только то, что подарили другим.

Так попросим же заступничества Девы Марии, дабы сознание нашей мимолетности в земном бытии, нашей ограниченности, не ввергло нас в печаль, но стало напоминаем о нашей ответственности за себя, за наших ближних и за весь мир.

Перевод «Сибирской католической газеты»