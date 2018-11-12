Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 32-е Рядовое воскресенье. 11 ноября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Мк 12,38-44) завершает серию речей Иисуса в Иерусалимском храме и выводит на первый план две противоположных позиции: книжника и вдовы. Первый – представитель важных людей, богатый, влиятельный; вторая представляет последних, бедных, слабых. На самом деле, радикальное осуждение Иисусом книжников не относится ко всей этой категории, но касается тех из них, кто выставляет напоказ свой социальный статус, хвалится званием «равви», учителя, кто требует почитания и занимает первые места (Мк 12,38-39). Самое худшее, что это их хвастовство носит прежде всего религиозный характер, почему они и «долго напоказ молятся»(Мк 12,40), и используют Бога, чтобы вызвать доверие к себе в качестве защитников Его закона. И эта позиция высокомерия и тщеславия побуждает их презирать тех, кто мало что значит в социальном плане или занимает экономически невыгодное положение, как это и имеет место в случае с вдовами. Иисус разоблачает этот искаженный механизм: Он осуждает угнетение слабых, который осуществляется инструментально на основе религиозной мотивации, ясно указывая, что Бог как раз на стороне последних.

Желая, чтобы ученики хорошо усвоили этот урок, Он приводит им яркий пример: показывает бедную вдову, чье социальное положение незначительно, ибо она не имеет супруга, способного защитить ее права, и по этой причине может стать легкой добычей для всякого недобросовестного кредитора. Такие кредиторы преследовали должников, требуя погасить сумму задолженности. Женщина, которая намерена бросить в копилку две монеты, всё, что у нее осталось, приносит свое пожертвование, пытаясь остаться незамеченной, как если бы ей было стыдно. И именно этим актом смирения она совершила нечто, имеющее великое религиозное и духовное значение. Ее жертвенный жест не укрылся от внимательного взора Иисуса, который увидел в нем нечто большее: сияние полноты самопожертвования, которому Он желал бы научить и Своих апостолов. Поучение, преподанное нам сегодня Иисусом, помогает нам обновить нечто, играющее важную роль в нашей жизни и способствующее нашим конкретным отношениям с Богом в повседневности.

Братья и сестры, Божья мерка отличается от нашей. Он иначе оценивает людей и их поступки. Бог измеряет не количеством, а качеством, взирает на сердце и на чистоту намерений. Это означает, что наш «дар» Богу в молитве и другим людям в делах милосердия должен быть неизменно свободен от всякого ритуализма, формализма, всякой логики расчета, он должен приноситься совершенно бескорыстно. Так же, как это делает Иисус по отношению к нам, спасая нас бескорыстно, не заставляя нас платить за искупление. Он спас нас бескорыстно. Также и мы должны, делая то или иное, являть свое бескорыстие.

Именно поэтому Иисус указывает на эту бедную и щедрую вдову как на образец христианской жизни, коему следует подражать. Мы не знаем ее имени, но знаем ее сердце. Мы встретимся с ней Небесах и подойдем, чтобы поприветствовать ее. Это то единственное, что имеет значимость перед Богом. Всякий раз, как нас посещает соблазн продемонстрировать и запечатлеть свои жесты альтруизма, всякий раз, когда мы становимся слишком заинтересованными тем, как на нас смотрят другие люди, давайте вспомним ту женщину. Это поможет нам избежать ситуаций – простите за сравнение, – в которых мы ведем себя как павлины, что мешает нам достигать действительно важного, оставаясь притом скромными.

Так пусть же Дева Мария, эта бедная женщина, всецело посвятившая Себя Богу, поддерживает нас в решимости отдавать Господу и братьям не нечто из своего, а всего себя в смиренном щедром пожертвовании.

Перевод «Сибирской католической газеты»