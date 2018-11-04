Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 31-е Рядовое воскресенье. 4 ноября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В центре Евангелия сегодняшнего воскресенья (Мк 12,28b-34) находится Заповедь любви: возлюби Господа и возлюби ближнего. Некий книжник спросил Иисуса: “Какая заповедь первая из всех?” (Мк 12,28). Христос ответил, цитируя то Исповедание веры, которым каждый израильтянин начинал и завершал свой день, начинавшееся со слов: “Слушай, Израиль, Господь Бог наш — Господь единый”. Таким образом, Израиль хранил свою веру в основополагающую суть всего своего вероисповедания, а именно, что существует только один Бог, и этот “Господь наш” в том смысле, что связан с нами неразрывным союзом, Господь, Который возлюбил нас, любит нас сейчас и будет любить нас всегда. Из этого источника, из этой любви Божией и проистекает данная нам двойная заповедь: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всей крепостью твоей…. Возлюби ближнего твоего, как самого себя” (Мк 12,30-31).

Выбирая эти два предписания, обращенные Богом к своему народу и сочетая их, Иисус утвердил раз и навсегда, что любовь к Богу и любовь к ближнему неразделимы, более того, они поддерживают друг друга взаимно. Хотя эти заповеди следуют друг за другом, они — две стороны одной и той же медали: переживаемые совместно, они — истинная сила верующего! Любить Бога – это значит жить с Ним и для Него, по причине того, Кем Он является, и по причине того, что Он делает. А наш Бог – это дарение Себя без ограничений, Это безграничное прощение, это отношения, которые поддерживают нас и находятся в развитии. Любить Бога, это значит отдавать ежедневно всю свою энергию, чтобы стать Его соработником в беспрерывном служении ближнему, стараясь прощать ему всё без исключений, поддерживать с ним добрые, братские отношения.

Евангелист Марк не затрудняет себя тем, чтобы дать определение ближнему, поскольку для него ближний — это человек, которого я встречаю на своем жизненном пути. Проблема не в том, чтобы произвести выбор моего ближнего: это не по-христиански, если я полагаю, что мой ближний есть тот,кого я сам заранее назначил. Это было бы не по-христиански, а по-язычески. Дело лишь в том, чтобы взирать широко открытыми глазами, чтобы увидеть его; и иметь сердце, желающие добра этому конкретному человеку. Если мы будем стремиться смотреть глазами Иисуса, то всегда услышим нуждающихся и окажемся рядом с ними. Нужды ближнего, безусловно, требуют с нашей стороны эффективных реакций, но еще раньше требуют от нас участия. Используя расхожий образ, мы можем утверждать, что голодный нуждается не только в миске супа, но также и в улыбке, и в том, чтобы быть услышанным, а также в молитве, возможно, молитве вместе с ним.

Сегодняшнее Евангелие призывает нас всех не только быть внимательными к основным нуждам наших самых бедных братьев, но, прежде всего, к тому, чтобы мы оценили по достоинству их потребность в братской близости, в обретении смысла жизни, в сочувствии. Это является вызовом для наших христианских общин: дело в том, чтобы избегнуть опасности стать сообществами, живущими многими инициативами, но немногими отношениями. Опасности стать, так сказать, сообществами на манер “станций обслуживания”, притом не слишком дружелюбными в полном и христианском значении этого слова.

Бог, который есть Любовь, сотворил нас ради любви и сотворил так, чтобы мы могли любить других, пребывая при этом в единстве с Ним. Было бы иллюзией думать, что можно возлюбить ближнего, не имея притом любви к Богу. И было бы иллюзией думать, что мы любим Бога, не имея любви к ближнему. Учеников Христа характеризовали два измерения любви: к Богу и к ближнему, в их единстве. Так пусть же Дева Мария помогает нам принимать изо дня в день это это превосходное учение и свидетельствовать о нем.

Перевод «Сибирской католической газеты»