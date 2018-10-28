Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 30-е Рядовое воскресенье: подведение итогов Ассамблеи Синода. 28 октября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня утром в соборе Святого Петра мы служили Мессу на завершение Ассамблеи Синода Епископов, посвященной молодежи. Первое чтение из Книги пророка Иеремии (31,7-9), прозвучало особым образом в этот момент, так как оно — это слово надежды, которое Бог дает Своему народу. Это слово утешения, основанное на том факте, что Бог – это Отец народа Своего: Он любит его и заботится о нем, как заботятся о ребенке. Он открывает перед ним горизонт будущего, горизонт возможностей, практический путь, по которому могут идти даже “слепой и хромой, беременная вместе с роженицей”, то есть люди, находящиеся в сложной ситуации. И это потому, что надежда на Бога – не мираж, вроде определенного рекламного ролика, в котором все здоровы и красивы. Нет, это обетование для реальных людей, с несовершенствами и пороками, потенциалом и уязвимостью, как все мы. Надежда Бога – это обетование таким людям, как все мы.

Этот фрагмент прекрасно выражает опыт, пережитый нами на протяжении Синода: это было время утешения и надежды. Синод стал прежде всего моментом слушания: слушание требует времени, внимания, открытости ума и сердца. Но эта задача ежедневно оборачивалась утешением, в первую очередь, благодаря живому и стимулирующему присутствию среди нас молодежи, с ее историями и вкладом. Через свидетельства синодальных Отцов, многоразличная реальность новых поколений проникла в Синод, можно сказать, со всех сторон: со всех континентов, из разнообразных бытовых и социальных ситуаций.

С таким фундаментальным подходом, коим является слушание, мы пытались читать реальность, понимать знамения наших времен. Божие слово и Святой Дух пролили свет на распознавание в общине. Это один из самых чудесных даров, которые Господь посылает Католической Церкви – собрать вместе голоса и лица из самых различных сред, чтобы дать нам возможность попыток интерпретации, учитывающих всё богатство и сложность явлений и притом — неизменно в свете Евангелия. Таким образом в эти дни мы дискутировали о том, как нам идти дальше вместе сквозь многие вызовы, такие как цифровой мир, феномен миграции, значение тела и сексуальности, драма войны и насилия. Плоды этой работы уже “ферментируются” подобно виноградному соку в бочках после сбора урожая. Синод о молодежи стал хорошим урожаем и обещает дать хорошее вино.

Но я хотел бы сказать, что первым плодом этой синодальной Ассамблеи должен стать именно пример метода, которого мы старались придерживаться, начиная с подготовительного этапа. Целью “синодального стиля” не является разработка Документа, который тоже является ценным и нужным. Больше, чем Документ, важно расширение возможностей совместного существования и совместной работы молодежи и пожилых людей вкупе со слушанием и распознаванием, чтобы в итоге прийти к адекватным реальности пастырским решениям.

Так попросим же о заступничестве Деву Марию. Ей, Матери Церкви, вверим благодарность Богу за дар этой синодальной Ассамблеи. Пусть Она поможет нам прямо сейчас развивать то, что мы здесь пережили, в повседневной жизни наших общин, не испытывая притом страха. Пусть Святой Дух, с Его мудрой фантазией, поможет взрасти плодам наших трудов, дабы нам продолжать шагать нога в ногу с молодежью всего мира.

Перевод «Сибирской католической газеты»