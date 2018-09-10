Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 23-е Рядовое воскресенье. 9 сентября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие нынешнего воскресенья (Мк 7,31-37) повествует о событии чудесного исцеления глухонемого Иисусом. К Нему привели глухонемого и попросили возложить на него руки. Вместо этого Господь совершил над ним несколько манипуляций, отведя его при этом в сторону от толпы. В этом случае, как и во всех прочих, Иисус действует со всей деликатностью. Он не желает произвести впечатление на людей, не ищет популярности и успеха, Он стремится только к одному: сделать добро человеку. Этим Своим поведением Иисус хочет подсказать нам: добро нужно делать без фанфар и похвальбы, без широкого оповещения об этом. Добро следует творить в тишине.

Отойдя в сторонку, Иисус вложил Свои персты в уши глухонемого и помазал Своей слюной его язык. Эти жесты намекают на событие Боговоплощения. Сын Божий есть Личность, полностью интегрированная в людскую реальность. Благодаря этому Он в состоянии понять ужасную ситуацию другого человека и делает по отношению к нему жест, вмещающий всю Его человечность. В то же самое время Иисус хочет продемонстрировать, что это чудо совершается в контексте Его теснейшего единства с Отцом, и поэтому Он подымает Свой взор к небесам. После чего Он, вздохнув, произносит слово еффафа, т.е. «отверзись». И человек мгновенно исцеляется: его уши отверзлись слышанию, а его язык освободился от уз. Исцеление означало для него «открывание» навстречу другим людям и миру.

Вся эта история указывает на необходимость двойного исцеления. Во-первых, исцеления от болезней и физических страданий ради восстановления телесного здоровья, даже если эта цель и не является вполне достижимой в современной перспективе, несмотря на все усилия науки и медицины. Но есть и иная форма исцеления, едва ли не еще более труднодостижимая. Это – исцеление от страха. Именно страх побуждает нас вытеснять больных, немощных, инвалидов на социальную обочину. Существует множество форм их маргинализации, включая также мнимую жалость и замалчивание проблемы. Мы остаемся глухими и немыми перед лицом человеческой боли, перед лицом страждущих от болезней, угнетения, жизненных тягот. Сплошь да рядом больные и страждущие становятся нашей проблемой, тогда как, напротив, должны стать возможностью проявления заботы и солидарности в отношении к самым слабым членам общества.

Иисус открыл нам тайну чуда, которое мы вполне можем повторить, становясь героями Еффафа, т.е. «Откройся» – слова, коим Он возвратил глухонемому способность говорить и слушать. Речь идет о нашей открытости нуждам и страданиям наших братьев, переживающих трудности и нуждающихся в помощи, избегая при этом эгоизма и жестокосердия. Ведь Иисус пришел за тем, чтобы открыть наши сердца, чтобы достучаться до сокровенной сути человека, дабы тем самым сделать его свободным, дать нам жить в полную меру наших отношений с Богом и другими людьми. Он стал человеком, чтобы внутренне глухой и немой по причине греха человек мог услышать глас Божий, глас Любви, взывающий к самому его сердцу, и тем самым обучился языку любви, переводя его в дела, исполненные благородства и самопожертвования.

Так пусть же Мария, совершенным образом «открытая» навстречу любви Господней, испросит для нас ежедневный опыт хождения в вере в духе чуда Еффафа, дабы нам жить в тесном общении с Богом и с нашими братьями и сестрами.

Перевод «Сибирской католической газеты»