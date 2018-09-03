Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 22-е Рядовое воскресенье. 2 сентября 2018 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это воскресенье мы читаем фрагмент Евангелия от Марка. В сегодняшнем тексте (Мк 7,1-8.14-15.21-23) Иисус подымает важный для нас, верующих, вопрос о подлинности нашего послушания Слову Божию, которое осуществляется вопреки негативным влияниям мирских вторжений и законнического формализма. Рассказ начинается с упреков, с коими книжники и фарисеи обращаются к Иисусу, обвиняя Его учеников в том, что они не придерживаются ритуальных правил, завещанных преданием старцев. Тем самым оппоненты метили в авторитет Иисуса и доверие к Нему как к Наставнику, фактически утверждая: «Этот Учитель позволяет своим ученикам не придерживаться традиции». Но Иисус отвечает им: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мк 7,6-7). Какие сильные и ясные слова! Лицемерие – это, если можно так выразиться, одно из самых сильных понятий, используемых Иисусом в Евангелии. Он прибегает к нему, обращаясь к религиозным наставникам, знатокам Закона. Лицемеры! – говорит им Иисус.

Его намерение – обличить книжников и фарисеев в их заблуждении, в которое они были склонны постоянно впадать. Речь идет о пренебрежении волей Божией, о забвении Его заповедей ради следования установленным людьми традициям. Реакция Иисуса столь сурова, потому что ставки весьма высоки: ведь речь идет об аутентичности отношений человека с Богом, аутентичности религиозной жизни.

Точно так же и сегодня Господь призывает нас всячески избегать подобной опасности – соблазну отдавать приоритет внешней форме перед содержанием. Он призывает нас раз за разом вновь и вновь исповедовать подлинное средоточие веры – любовь к Богу и любовь к ближнему, старательно очищая эту любовь от лицемерного ритуализма и формального законопослушания.

Послание сегодняшнего Евангелия также подтверждается устами апостола Иакова, кратко напоминающего нам, что истинное благочестие состоит в том, чтобы «призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира» (Иак 1,27). «Призирать сирот и вдов» – это значит быть милосердными к ближним, начиная с наиболее нуждающихся, наиболее уязвимых и неуважаемых среди них. Именно они – те самые люди, о которых в первую очередь печется Бог, а нас Он просит делать то же самое.

Со своей стороны, «хранить себя неоскверненным от мира» не значит самоизолироваться от реальности, замкнуться по отношению к ней. Так же и в этом случае внутреннему нужно отдавать предпочтение перед внешним, что значит бдительно наблюдать за тем, чтобы наш образ мышления и действия не осквернялся мирской ментальностью, т.е. высокомерием, алчностью, гордыней. Мужчины или женщины, представляющие себя благочестивыми, но при этом подверженные соблазнам высокомерия, алчности, гордыни, склонные осуждать других людей, являются лицемерами.

Так проведем же испытание совести, чтобы разобраться, как именно мы воспринимаем Слово Божие. По воскресеньям мы слышим его св. Мессе, но если мы слушаем его невнимательно, усваиваем только поверхностно, оно не слишком нам поможет. Нам следует принимать Слово Божие всем разумом, всем сердцем, сеять его в хорошую почву, и лишь в этом случае оно будет по-настоящему принято и принесет конкретный жизненный плод. Иисус сравнивает Слово Божие с семенем, которому предстоит произрасти в конкретных жизненных обстоятельствах. Собственно, само Слово очищает наши сердца, так что наши поступки и наши отношения с Богом и ближними освобождаются от лицемерия.

Так пусть же пример и заступничество Девы Марии помогут нам неизменно почитать Господа всем своим сердцем, давая свидетельство нашей к Нему любви в конкретных ситуациях ради блага наших братьев.

Перевод «Сибирской католической газеты»