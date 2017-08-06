Слово Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа Челестино Мильоре на Мессе Преображения Господня в Кафедральном соборе Новосибирска. 6 августа 2017 г.

Благодарю вашего епископа, Монсеньора Иосифа Верта за приглашение помолиться вместе с вами сегодня в день престольного праздника прихода. Сердечно приветствую всех присутствующих, священников и верных. Я рад, что могу предложить эту Мессу в ваших интенциях. В особенности молюсь о том, чтобы католическая община этого большого города могла, свидетельствуя Евангелие, стать маяком света, примирения и братства для всего местного общества.

Иисус вместе с апостолами приближается к Иерусалиму, где Он должен будет пострадать и принять смерть за нас. Для учеников это будет тяжким испытанием. Чтобы их подготовить, Иисус берет с Собой Петра, Иакова и Иоанна и восходит на гору. Во время молитвы Его лик становится светящимся и прекрасным, и апостолов покрывает свет Воскресшего Иисуса. Для апостолов Преображение – это предвестие рая. Петр, обезумевший от радости, говорит Иисусу: «Сделаем три кущи», т.е. «останемся здесь навсегда». Иисус безмолвствует. И с небес звучит ответ Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте!»

Если мы посмотрим на две тысячи лет истории Церкви, то увидим бесчисленную череду случаев, когда тот, кто слушает слова Иисуса – можно сказать, тот, кто «поймал Иисуса на слове», кто поверил Его словам, тот преобразил свою жизнь.

«Пойманный на слове Иисус» – это название группы, которая взяла на себя обязательство ежедневно читать Евангелие и повсеместно применять его на практике. Один молодой человек из этой группы рассказывал: «Мы начали печатать цветные карточки с одной фразой из Евангелия и коротким комментарием, фактом из жизни, помогающим проживать Слово. Мы начали посылать их молодым людям, с которыми познакомились в летних лагерях. Это – пластиковые карточки, размером с банковскую карту. Теперь их уже тысячи, и их мы посылаем в тридцать девять стран мира. И каждый день молимся за тех, кто получает карточки со словом Божьим и поддерживает отношения с нами. Все мы держим эти карточки на письменном столе или на столе в кухне, в ранце или на мопеде, в дневнике или рядом с компьютером».

Алекс поместил карточку на руль своего велосипеда. Однажды, возвращаясь домой, он увидел парня, ремонтировавшего свой велик, – слетела цепь. Сначала Алекс хотел его проигнорировать – он был голоден и не успевал на обед. Но карточка дня говорила: «Возлюби ближнего как самого себя». Алекс подумал: «Если бы я был этим парнем, то хотел бы, чтобы мне помогли». Так он и сделал: остановился и помог. Цепь поставили на место, и они стали друзьями.

Благодаря банковским карточкам у нас есть деньги. Благодаря карточкам «друзей Иисусова Слова» мы получаем жизненный опыт, мудрость, радость жить и желать блага другим, свет и мужество совершать иногда сложный выбор – то есть всё, чего не купишь за деньги.

Когда мы слышим Слово Иисуса и включаем его в свое сердце, оно начинает расти. Слово Христа растет в нас, когда мы его провозглашаем, когда отдаем его другим. Это и есть христианская жизнь. Она – миссия всей Церкви, всех крещеных, всех нас: слушать Иисуса и предлагать Его другим.

Сегодня мы отмечаем двадцать лет освящения Кафедрального собора в Новосибирске. За это время церковь похорошела, ее посещает множество христиан, она очень многим дала возможность слушать слово Божие. Но величие, красота и полезность этого Кафедрального собора не столько в его стенах, сколько в общине христиан, которые собираются здесь, слушают Божие Слово и потом, вне этих стен, в домах, на улицах, на месте работы, в школе или в моменты развлечения проживают эти слова и через жизненное свидетельство открывают, являют как в Преображении лик Иисуса и любовь Иисуса. Двадцать лет – это годы молодости, великодушия, энтузиазма, страстного желания творить добро.

Сегодня мы завершаем симпозиум, посвященный духовности семьи. В течение прошедших дней мы делились замечательными соображениями и опытом семейной жизни. По возвращении домой нам хотелось бы применять на практике все эти прекрасные идеи и намерения. Но как всё упомнить? Как жить столь прекрасными и высокими идеалами, когда со всех сторон нас осаждают проблемы и трудности повседневной жизни? Именно в этот момент нужно “ловить Иисуса на слове”. Каждый раз, посещая воскресную Мессу с нашей семьей, с нашими детьми, мы должны унести домой слово Иисуса и стараться жить по нему в течение всей недели. Тогда мы увидим, как эти слова помогают нам качественно жить даже среди проблем.

Желаю вашему епископу Иосифу, священникам и монашествующим, мирянам, взрослым и молодым, а также здесь присутствующим детям, прожить эту прекрасную годовщину, «ловя Иисуса на слове», день за днем включая слова Иисуса в свой опыт, таким образом приобретая жизненную мудрость, радость жить и желать блага ближним, свет и мужество совершать выбор, который иногда бывает таким сложным, а также дух солидарности и сопереживания с теми, кто находится рядом с нами.

(Фото — ТВ «Кана»)