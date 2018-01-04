Следующая европейская встреча общины Тэзе состоится в Мадриде

Базель, 4 января. Следующая, 41-я по счету встреча европейской молодежи, организуемая экуменической общиной Тэзе, состоится на рубеже 2018 и 2019 годов в Мадриде.

Об этом сообщил 30 декабря, в ходе вечерней молитвы, состоявшейся в рамках 40-й встречи в швейцарском Базеле, приор общины брат Алоис Лёзер. Ранее европейские встречи уже проходили на территории Испании – в Барселоне и Валенсии, однако столица королевства примет молодежный форум впервые (в 2011 в Мадриде состоялось другое представительное собрание юных христиан – Всемирный день молодежи).

«В 2016 году мы встретились на севере Европы, в Риге, в 2017-м – в центре континента, в Базеле. В 2018 мы поедем в Мадрид, — пояснил брат Алоис в беседе с журналистами. – Да, мы уже проводили встречи в Испании – в Барселоне и Валенсии, а также в Лиссабоне, который тоже находится на Пиренейском полуострове. Но архиепископ Мадридский, который был на встрече в Валенсии, настоял, чтобы мы приехали к нему.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, приор Тэзе сказал, что выбор Мадрида никоим образом не связан с ситуацией в Каталонии, попытавшейся недавно добиться независимости от Испании. «Приглашение [в Мадрид] было получено нами задолго до этих событий, — подчеркнул он. – Но правда и то, что мы в Тэзе уже давно знаем о каталонской проблеме».

Брат Алоис также подчеркнул необходимость проявлять открытость по отношению к иностранцам. Это, по его словам, поможет преодолеть возникающие страхи. «Папа Франциск постоянно говорит о красоте гостеприимства. А когда приходы раскрывают свои двери для иностранцев, для беженцев, они обретают новый динамизм. В Германии присутствие иностранцев благотворно сказываются на развитии экуменических отношений: соседние приходы – католические и протестантские – сотрудничают, помогая мигрантам, – и бывает так, что для них это первый опыт сотрудничества!»

«Главной темой наших размышлений в Базеле была радость, — продолжил глава крупнейшей в Европе экуменической общины. – Ведь радость – это что-то намного более глубокое, чем счастье. Если нам не знакома радость жизни, у нас не будет той мотивации, которая необходима для разрешения проблем – в частности, проблемы мигрантов».

Источник: Благовест-инфо