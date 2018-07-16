Следствие окончательно удостоверилось, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат Николаю II и членам его семьи — СКР

Москва. 16 июля. Повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«В настоящее время заключениями комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтверждена принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения», — сказала С.Петренко в понедельник «Интерфаксу».

Она отметила, что, согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, семь из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе — матери, отцу, четырем дочерям и сыну.

«Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов от живущих в настоящее время родственников семьи Романовых как по отцовской, так и по материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат Николаю II и членам его семьи», — сказала С.Петренко.

Кроме того, по ее словам, из заключения молекулярно-генетической экспертизы по установлению биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и погибшего человека, идентифицированного как бывший император Николай II, «следует, что они являются родственниками на уровне отец-сын».

«После завершения двух повторных комиссионных медицинских (антропологических), автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение», — сказала представитель СКР.

Она добавила, что к производству экспертиз привлечены видные ученые, которые изучают и систематизируют порядка 2000 документальных первоисточников, в том числе обнаруженных в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях и никем не исследованных.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи — Николаю II, его супруге, их дочерям — Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Правительственная рабочая группа предложила провести 18 октября 2015 года церемонию захоронения в родовой усыпальнице Романовых в Петропавловской крепости останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии. При этом группа допустила возможность дополнительных исследований, чтобы развеять сомнения Церкви в подлинности «екатеринбургских останков».

Вслед за этим Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу о гибели членов царской семьи. Это позволило начать дополнительные экспертизы для подтверждения подлинности останков Алексея и Марии, хранящихся в Госархиве.

23 сентября 2015 года в Петропавловском соборе Петербурга в присутствии представителей Церкви были изъяты пробы из предполагаемых скелетов Николая II и его супруги, а также из одежды деда последнего императора — Александра II, в которой тот был в момент убийства. Новая генетическая экспертиза подтвердила подлинность черепов Николая II и императрицы Александры Федоровны. В ноябре 2015 года было проведено вскрытие гробницы Александра III.

Затем началось сравнение генетических материалов Николая II и его супруги с генетическим материалом Алексея и Марии, установление генотипа Александра III, выявление гемофилии в останках императрицы Александры Федоровны, ее дочерей и цесаревича Алексея. Кроме того, планировалось завершить исследование крови на одежде Александра II, предстояла работа по слугам и приближенным Николая II, которые были казнены вместе с царской семьей.